СТРАВИЧНА НЕСРЕЋА У МОКРИНУ! Ауто ударио мопед са два дечака, обојица тешко повређена, имају вишеструке преломе
Истрага ће показати како је дошло до ове саобраћајне незгоде.
У Мокрину, у Улици светог Саве, током поподневних часова, дошло је до саобраћајне незгоде у којој су учествовали електрични мопед и путничко возило "опел" иностраних регистарских ознака, преноси Градски онлине.
У кикиндској полицији кажу да им је незгода пријављена око 15.30 сати. На мопеду су била два малолетна дечака, који имају 12 и 13 година. Пребачени су у кикиндску болници где су им констатоване тешке телесне повреде и указана помоћ:
- Обојица имају вишеструке преломе екстремитета. У свесном су стању, а из наше установе су послати у новосадски УКЦВ - речено је у кикиндској болници.
Полиција је обавила увиђај, а о свему је обавештено надлежно тужилаштво. И овај случај је, на жалост, потврдио да поред пешака и бициклиста, на нашим улицама и путевима, у најризичнију категорију учесника у саобраћају спадају управо возачи електричних бицикала и скутера.