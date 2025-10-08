Разлог је дирљив!
МАЛИ ГЕСТ ВЕЛИКЕ ДОБРОТЕ! Жена из Новог Сада ТРАЖИ мистериозног дечака који је УСРЕЋИО њеног трогодишњег сина
Хуманитарни базар за Петру и Веру, одржан у новосадском насељу Стара Детелинара, а одазвао се велики број грађана у жељи да помогну и пруже подршку. Ипак, један мали гест љубазности издвојио се и разнежио посетиоце, али и кориснике једне Фејсбук групе.
Наиме, мајка једног трогодишњака поделила је у популарној групи "Новосађанке" причу о дечаку чија је доброта и несебичност одушевила и њу и њену породицу, па је пожелела јавно да му се захвали.
- Супруг, син и ја смо били данас на Старој Детелинари на Хуманитарном базару за Петру и Веру. Син је у једном моменту видео мекике, међутим док смо дошли до њих дечак испред нас је купио последње две. Девојка која их је продавала се извинила уз речи да нема више. Дечак који је био испред нас је то чуо, вратио се и дао мом сину једну мекику - написала је жена у групи.
Дечак "нестао" у гужви, па није успела да му се захвали
Како је даље појаснила, дечак је "нестао" у гужви, па није успела да му се захвали.
- Ако је случајно испричао то родитељима и ако је мама у групи, овим путем желим да им се захвалим на том гесту и на васпитању детета, предивног сина имају улепшао ми је дан, ма цео месец, жив и здрав 100 година био - поручила је она.
Новосађанка је искористила прилику и да позове све људе добре воље да помогну Петри и Вери, које су рођене у 32. недељи и потребна им је наша помоћ да оздраве.
- СМС 1477 на 3030, за Петру и Веру, рођене су у 32. недељи и потребна им је наша помоћ да оздраве. Мој син је такође рођен у 32. недељи па ми све ово додатно емотивно - поручила је.
Испод објаве ове жене коментари корисника које је такла њена прича само су се низали, као и лепе речи на рачун дечака који је усрећио њеног сина, пише Блиц.