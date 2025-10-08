ОДГОВАРА ПОТРЕБАМА ПРОФЕСИОНАЛНИХ МИСИЈА
(ВИДЕО) Уговор о набавци потписан лане у децембру ЕВО КАКО ИЗГЛЕДАЈУ ТУРСКИ ДРОНОВИ КАМИКАЗЕ који су стигли у Приштину! Погодни за дуже, непрекидне операције, РАДИЈУС ДЕЈСТВА им је до 10 км!
Безбедносне снаге тзв. Косова данас су опремљене контингентом од око 1.000 борбених дронова "Skydagger RTF 15" који су стигли на аеродром "Адем Јашари" у Приштини.
Ови дронови су произведени у Турској, а уговор о њиховој набавци потписан је у децембру прошле године са познатом турском компанијом "Бајкар".
Карактеристике дронова
"Skydagger RTF 15" истиче се као високоперформансни уређај, дизајниран да одговори потребама професионалних мисија, било да је реч о надгледању, дистрибуцији или специјализованој употреби.
Овај дрон комбинује брзину, стабилност и капацитет терета, пружајући поуздано решење за разне ваздушне операције.
"Skydagger RTF 15" омогућава максимално време лета до 36 минута, што га чини погодним за дуже, непрекидне операције. Са теретом, дрон задржава перформансе и омогућава лет до 14 минута, док максимални радијус дејства достиже до 10 км, што је значајна удаљеност за извиђачке мисије, дистрибуцију опреме или удаљене патроле.
Са максималном брзином од 130 км/х, "Skydagger RTF 15" гарантује брзу мобилност и тренутни одговор у разним оперативним ситуацијама. То га чини идеалним за хитне мисије, где је време критичан фактор, пише Телеграфи.
Једна од главних предности овог дрона је његова носивост, која досеже до 5 кг.
То омогућава транспорт разне опреме, материјала или сензора, претварајући "Skydagger RTF 15" у свестрано решење за различите оперативне потребе.
Премијер привремених приштинских институција Аљбин Курти је најавио да су ови дронови, познати и као РТФ (Ready to Fly) ФПВ, борбени дронови опремљени експлозивним уређајима, намењени за гађање покретних и статичних циљева непријатеља.
Дрон се такође може користити за широк спектар професионалних акција, укључујући: надзор и праћење удаљених области, дистрибуцију лаких материјала на значајним удаљеностима, потрагу и спасавање, као и техничку контролу и инспекцију критичне инфраструктуре, пише Телеграф.