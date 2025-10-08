broken clouds
Navigacija
ПРЕДСЕДНИК ВУЧИЋ СЕ ХИТНО ОГЛАСИО Ужаснут сам понашањем Турске и кршењем Повеље УН, САЊАЈУ ОТОМАНСКУ ИМПЕРИЈУ

08.10.2025. 17:26 17:57
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
Aleksandar Vučić
Фото: Дневник/ Филип Бакић

У Приштину је допремљено хиљаду дронова „Skydagger“, који су поручени од Турске, тим поводом огласио се председник Србије Александар Вучић.

"Ужаснут сам понашањем Турске и бруталним кршењем Повеље УН и Резолуције Савета безбедности УН 1244, као и наставком наоружавања приштинских власти. Сада је потпуно јасно да Турска не жели стабилност Западног Балкана и да поново сања обнову Отоманске империје. Србија је мала земља, али смо добро разумели поруку", поручио је Вучић на мрежи "X".

Подсетимо, раније данас огласио се Аљбин Курти, премијер привремених приштинских институција. Како је рекао, ови дронови требало је да стигну у Приштину у јануару 2026, али су стигли три месеца раније, према уговору са турском компанијом „Бајкар“. Курти је на друштвеним мрежама објавио фотографије дронова на вишенаменским камионима на аеродрому у Приштини, додајући да је стигло "хиљаде дронова".

Дронови „Скyдаггер“ носе експлозив и могу да погађају покретне и статичне циљеве, а у зависности од модела могу да носе експлозивне уређаје тежине два до пет килограма. Приштина је раније набавила турске дронове ТБ2 "Бајрактар" и америчке дронове "Пума".

Вести Политика
