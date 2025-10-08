ПРЕДСЕДНИК ВУЧИЋ СЕ ХИТНО ОГЛАСИО Ужаснут сам понашањем Турске и кршењем Повеље УН, САЊАЈУ ОТОМАНСКУ ИМПЕРИЈУ
У Приштину је допремљено хиљаду дронова „Skydagger“, који су поручени од Турске, тим поводом огласио се председник Србије Александар Вучић.
"Ужаснут сам понашањем Турске и бруталним кршењем Повеље УН и Резолуције Савета безбедности УН 1244, као и наставком наоружавања приштинских власти. Сада је потпуно јасно да Турска не жели стабилност Западног Балкана и да поново сања обнову Отоманске империје. Србија је мала земља, али смо добро разумели поруку", поручио је Вучић на мрежи "X".
Ужаснут сам понашањем Турске и бруталним кршењем Повеље УН и Резолуције Савета безбедности УН 1244, као и наставком наоружавања приштинских власти. Сада је потпуно јасно да Турска не жели стабилност Западног Балкана и да поново сања обнову Отоманске империје. Србија је мала…
— Александар Вучић (@predsednikrs) October 8, 2025
Подсетимо, раније данас огласио се Аљбин Курти, премијер привремених приштинских институција. Како је рекао, ови дронови требало је да стигну у Приштину у јануару 2026, али су стигли три месеца раније, према уговору са турском компанијом „Бајкар“. Курти је на друштвеним мрежама објавио фотографије дронова на вишенаменским камионима на аеродрому у Приштини, додајући да је стигло "хиљаде дронова".
Дронови „Скyдаггер“ носе експлозив и могу да погађају покретне и статичне циљеве, а у зависности од модела могу да носе експлозивне уређаје тежине два до пет килограма. Приштина је раније набавила турске дронове ТБ2 "Бајрактар" и америчке дронове "Пума".