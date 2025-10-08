broken clouds
НОВИМ ПРОПИСИМА ШТИТИ СЕ ПРАВО СИРОМАШНИХ НА СТАН Ако испуњавате ова три услова нико вам не може одузети некретнину

08.10.2025. 17:03
Пише:
Дневник
Извор:
24седам
закон
Фото: freepik ilustarcija

Посланици ових дана расправљају, између осталог, и о важним правосудним законима, а у сенци те расправе већ више месеци траје дебата о изменама Кривичног законика.

Новим прописима штити се право сиромашних на дом, пооштрава се казнена политика за силоватеље и оне који обучавају малолетнике да користе оружје, а уводи се и кривично дело такозване осветничке порнографије, каже за РТС министар правде Ненад Вујић.

Ненад Вујић, гостујући у Дневнику РТС-а, рекао је да се изменама Закона о извршењу и обезбеђењу штити право најугроженијих грађана на дом, што је усклађивање са Чланом 8 Европске конвенције о људским правима, чиме се, како каже, боримо и против бескућништва. Додаје да очекује и широку подршку у парламенту.

- Уводимо додатну судску заштиту јер постоје кумулативни услови, односно услови који морају бити испуњени да би се утврдило да је то једини дом грађанина. Поступак извршења се укида ако лице има пребивалиште дуже од пет година на тој адреси, да је то њихова једина стамбена некретнина, прегледа се њихово располагање у претходне три године и да површина стана не прелази 60 квадратних метара - истиче Вујић.

24седам

