ДРЖАО ПИШТОЉ С ПРИГУШИВАЧЕМ У СТАНУ Хапшење у Обреновцу, полиција код осумњиченог пронашла пакетиће хероина

08.10.2025.
Припадници Министарства унутрашњих послова у Београду, Полицијске станице Обреновац, у сарадњи са Вишим јавним тужилаштвом у Београду, ухапсили су С. П. (1999) због постојања основа сумње да је извршио кривична дела неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога и недозвољена производња, држање, ношење и промет оружја и експлозивних материја.

Полиција је код осумњиченог пронашла кесу са 23 пакетића у којима се налазило око 40 грама прашкасте материје налик на опојну дрогу хероин, док је претресом стана и других просторија С. П. на територији Обреновца пронађен пиштољ са пригушивачем и седам метака, као и две дигиталне вагице за прецизно мерење.

Осумњиченом је одређено задржавање до 48 часова и он ће, уз кривичну пријаву, бити приведен надлежном тужилаштву.

 

 

хероин заплена дроге Обреновац
Хроника
