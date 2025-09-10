НАЂЕНА ВЕЋА КОЛИЧИНА ХЕРОИНА И МАРИХУАНЕ У НОВОМ САДУ Полиција ухапсила осумњиченог
10.09.2025. 11:55 11:57
Припадници Министарства унутрашњих послова у Новом Саду ухапсили су М. Г. (1982) из овог града, због постојања основа сумње да је учинио кривично дело неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога.
Како се наводи у саопштењу ПУ Нови Сад, претресом стана у Новом Саду, у коме осумњичени непријављено борави, полиција је пронашла око 820 грама марихуане, 290 грама хероина и око 360 грама кокаина.
Такође, пронађене су и две ваге за прецизно мерење и новац за који се сумња да потиче од продаје наркотика.
М. Г. је одређено задржавање у трајању до 48 сати и он ће, уз кривичну пријаву, бити приведен вишем јавном тужиоцу у Новом Саду.