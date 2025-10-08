ПОНИШТЕН УБРЗАНИ ПУТ ДО ДРЖАВЉАНСТВА Немачка враћа строжа правила за нове грађане
Немачки парламент је данас поништио програм убрзаног добијања држављанства, према којем је било могуће да "изузетно добро интегрисани појединци" добију држављанство за три године уместо за пет година.
"Немачки пасош мора доћи као признање успешног процеса интеграције, а не као подстицај за илегалну имиграцију", рекао је парламенту министар унутрашњих послова Александар Добринт, пренео је Ројтерс.
Конзервативци канцелара Фридриха Мерца обећали су у овогодишњој предизборној кампањи да ће поништити тај закон.
Остатак новог закона о држављанству остаће нетакнут упркос ранијим обећањима конзервативаца да ће поништити иновације попут двојног држављанства и скраћења периода чекања са осам година на пет.
Од рекордних 300.000 натурализација у 2024. години, само неколико стотина је прошло убрзаним поступком, првобитно планираним као подстицај за висококвалификоване раднике да се одлуче за насељавање у Немачкој, која има проблем са акутним недостатком радне снаге.
Кандидати морају да покажу достигнућа као што су веома добар немачки језик, волонтерски рад или професионални или академски успех.