САМО ТРИ ОСОБЕ НА СВЕТУ МОГУ ДА ПУТУЈУ БЕЗ ПАСОША Ево о коме је реч
Када путујете у другу земљу, најважније је да имате пасош, и то важи за већину људи. Међутим, постоје три особе за које ово правило не важи.
У питању су краљ Уједињеног Краљевства Чарлс III, јапански цар Нарухито и царица Масако. Пре него што је Чарлс добио ту привилегију, пре њега имала ју је краљица Елизабета II, коју је наследио на престолу пошто што је британска краљица са најдужим стажом преминула 8. септембра 2022. године.
Дакле, овај изузетак се односи само на краља (или краљицу) Уједињеног Краљевства, не и на друге чланове краљевске породице. Ово се правило се не односи ни на супругу краља Чарлса, краљицу Камилу, која са собом мора да има дипломатски пасош.
Што се Јапана тиче, јапанско министарство је 10. маја 1971. године издало документ у којем се наводи да би било крајње неприкладно да се изда пасош за цара или царицу, пише CNBC TV18, преноси Б92.
Неприкладно да цар користи пасош као обичан грађанин
У документу се додаје и да би било крајње неприкладно да се цар подвргава имиграционим или визним процедурама користећи пасош као обичан грађанин. Такође, такво право важи само за цара и царицу, док се дипломатски пасоши издају осталим члановима царске породице, укључујући престолонаследника и принцезу.
Када стигну у било коју земљу, од цара и царице Јапана се тражи само да покажу документ локалног министарства, који земљу обавештава унапред о њиховом доласку.
У случају краља Чарлса III, та дужност је поверена његовом личном секретару, сер Клајву Алдертону, који је од 2006. године, годину дана након што су се венчали, један од најповерљивијих и најомиљенијих саветника краља и краљице Камиле.