На Фрушкој гори му је као у Тоскани! СИГАЛ СНИМА У СРБИЈИ Ево да ли глумац користи српски пасош када путује ОБОЖАВА СРПСКЕ ПАПРИКЕ
Стивен Сигал је по трећи пут у Србији, а повод је снимање новог акционог трилера "Order of the dragon". Имали смо прилике да поразговарамо са њим о томе где проводи слободно време и да ли користи српски пасош.
У Београду у другој половини септембра почиње снимање новог акционог трилера "Order of the dragon". Премијера је планирана за 2026. у режији награђиваног хрватског редитеља Вјекослава Катушина.
Тим поводом уприличена је конференција, а један од главних глумаца, холивудска легенда Стивен Сигал, као и редитељ одговарали су на питања новинара. Екипа МОНДА нашла се на лицу места да поразговара са њима о пројекту, али и о времену које проводе у Србији.
"Отишли смо ван Београда, а као да сам у Тоскани"
Сигал је већ неколико пута посећивао нашу земљу, а нас је занимало како проводи слободно време у Србији, те је открио:
"Ишао сам ван Београда, на село, и имао сам леп ручак са пријатељима. Осећај је као да сам у Тоскани, заиста је прелепа природа. У томе стварно уживам, јако је лепо. У Србији имам јако пуно пријатеља, уживам у разговору са њима. Разговарали смо шта има ново и покушали да надокнадимо пропуштено време."
Из поузданих извора сазнали смо да је глумац вече пре провео на Фрушкој Гори са пријатељима из Србије, те да је управо овај крај упоредио са Тосканом.
Омиљено српско јело - паприка!
На питање шта највише воли од српских специјалитета, одговорио је као из топа: "Паприку, то стварно волим!"
С обзиром да има српско држављанство, све је занимало да ли користи српски пасош, на шта је одговорио: "Да, користим га. Користио сам га у више наврата!"
"Волим ову земљу, сјајна је, поред снимања то је један разлога зашто сам овде. Имам јако пуно пријатеља које сам видео, стварно уживам кад год дођем", изјавио је за МОНДО.
Редитељ Вјекослав Катушин, ексклузивно је открио да ће се у филму појавити и Стивенов син,што ће бити његова прва улога у животу, те да ће управо први пут делити филмско платно са оцем.
Открио је и како је радити са звездом светског калибра, те да ли ће се у остварењу "Order of the dragon" појавити и српски глумци.
"Лако је радити са њим, осећај је као да радиш са фамилијом", те додао да му се указала сјајна прилика да упозна Београд и да управо овде сними свој филм и да је све продукцијски на највишем нивоу.
"У филму ће једну малу, споредну улогу имати и Бане Видаковић, као и Младен Совиљ и Срна Ланго. То су три позната српска имена која ће се појавити".
Стивен Сигал је открио и да је погледао неке делове из српских филмова, те да је током посета Србији и научио пар наших речи.
О самом филму
Београд и Панчево ће у септембру 2025. године постати кулисе новог акционог трилера "Order of the dragon". Филм доноси повратак холивудске легенде Стивена Сигала ("Under siege", "Abowe the Law") на филмски сет, где ће снимати заједно са Мајклом Пареом ("Streets of fire", "Eddie and The Cruisers") и Мајкл Кисијем ("Kickboxer").
"Order of the dragon" спаја елементе акције, трилера и мистерије. У средишту приче је Џон Рико, професионални плаћени убица кога државне службе ангажују да пронађе и елиминише Мејсона Рајкера (кога тумачи Сигал), последњег припадника озлоглашене организације "The Order of the dragon". Наизглед рутински задатак убрзо прераста у мрежу моралних дилема и открића која доводе у питање границу између добра и зла.
Филм представља највећи Катушинов пројекат до сада, а уједно и његов први борилачки филм, остварен у сарадњи са глумцем и мајстором аикидоа Стивеном Сигалом. Снимање ће се одвијати на више локација у Београду током септембра и почетком октобра, а продуцент је Дреам Теам Пицтурес (Хрватска), док извршну продукцију потписује Cinnamon Филмс (Србија).
"Желимо да оживимо дух акционих филмова из 80-их и 90-их година, али са савременим приступом и снажним визуелним идентитетом. Рад са глумцем какав је Стивен Сигал је огромна част и узбуђење, и верујем да ће публика широм света бити одушевљена резултатом", изјавио је редитељ Вјекослав Катушин.
Сигал се овим филмом, након шест година паузе, враћа жанру у којем је постао глобална звезда. "Order of the dragon" обећава да ће донети узбудљиву акцију, али и интригантну причу која истражује сложеност моралних одлука.
Публика може да очекује филм који спаја европски ауторски печат и холивудски акциони спектакл. Интернационална премијера је планирана за 2026. годину.
