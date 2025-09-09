ПРВО СЛИКАЊЕ И УЗИМАЊЕ ОТИСАКА ПА УЛАЗАК У ЕУ
ОД ОКТОБРА БЕЗ ПЕЧАТИРАЊА ПАСОША ЕУ уводи дигитални надзор граница ПРЕЛАЗАК ЋЕ БИТИ СТРОЖИЈИ; Срби нека се спреме на гужве и чекање
Европска унија (ЕУ) уводи нови дигитални систем уласка и изласка (ЕЕС) који ће заменити печатирање пасоша, тако да ће се од 12. октобра грађани земаља ван ЕУ, укључујући Србију, суочити с биометријском идентификацијом при уласку у Шенгенску зону.
Иако се очекује бржа и сигурнија процедура, јер печатирање пасоша одлази у историју, нова правила могу изазвати гужве на границама, на шта се и грађани Србије морају припремити. Такође, треба да рачунају и на додатне процедуре које ће утицати на брзину преласка граница. Поред наше земље, наведено ће "погодити" и грађане земаља попут Босне и Херцеговине и Црне Горе, и других земаља које нису у Европској унији.
Како функционише ЕЕС?
ЕЕС функционише тако што прикупља биометријске податке, попут отисака прстију, фотографије лица и основне информације о путовању, постепено замењујући тренутно ручно печатирање пасоша.
- ЕЕС ће модернизовати и унапредити управљање спољним границама ЕУ. Обезбедиће поуздане податке о преласцима граница, систематски откривати случајеве прекорачења дозвољеног боравка, као и преваре са документима и идентитетом. Тиме ће допринети спречавању нерегуларних миграција и заштити безбедности грађана Европске уније - наводи се у саопштењу Европске комисије.
Поред тога, додају из ЕК, повећана употреба аутоматизованих контрола на границама учиниће путовања безбеднијим за све. Нови систем испуњава највише стандарде заштите података и приватности, осигуравајући да лични подаци путника остану заштићени и безбедни.
Како су навели из хрватског Министарства унутрашњих послова, систем (ЕЕС) технички је потпуно успостављен и спреман за примену, а постепени почетак рада очекује се 12. октобра 2025. године.
"Систем ће се примењивати од тог датума на свим међународним граничним прелазима, као и на оним граничним прелазима који су привремено одређени за међународни саобраћај на основу Споразума између Републике Хрватске и Босне и Херцеговине", наводи хрватско Министарство унутрашњих послова.
То укључује фотографисање и узимање отисака прстију на граничним прелазима ЕУ, у овом случају Хрватске као прве државе чланице на спољним границама, као и личне податке за грађане: Србије, Босне и Херцеговине, Црне Горе, Северне Македоније, Албаније, те тзв. Косова чијим грађанима нису потребне визе за улазак у Унију.
Напомињу да нова примена правила може проузроковати дужа задржавања на граничним прелазима, али да ће се учинити све да се то минимизира.
Као што рекосмо, нови систем ће бити увођен постепено током шест месеци, почевши од 12. октобра. У том периоду граничне службе ће почети да региструју податке држављана трећих земаља при сваком преласку границе.
- По завршетку тог периода, ЕЕС ће бити у потпуности оперативан на свим граничним прелазима - напомињу.
Путници више неће добијати печат у пасош, већ ће сви подаци бити дигитално евидентирани.
За грађане који редовно путују у ЕУ, попут оних који раде, студирају или посећују родбину, то ће значити бржи, али и строжи надзор уласка и изласка из Уније.
У наредним месецима Комисија ће, заједно са Агенцијом Европске уније за оперативно управљање великим ИТ системима у области слободе, безбедности и правде (еу-ЛИСА), наставити блиску сарадњу са државама чланицама како би се обезбедило несметано и ефикасно увођење система.
Како се датум почетка приближава, путници могу да очекују информативне кампање и активности подизања свести на граничним прелазима, укључујући и аеродроме широм ЕУ.
Прва пријава 7 евра
Александар Сеничић, директор Националне асоцијације туристичких агенција Србије (Јута) раније је изјавио за "Блиц" да се код система ЕТИАС путник само први пут пријављује, плаћа таксу од седам евра и више није дужан да се пријављује наредне три године.
- Код првог система ЕЕС-а морамо да се пријавимо сваки пут када идемо у ЕУ. Ако путујемо три пута, три пута ћемо морати да се пријављујемо, али се ништа не плаћа - појаснио је тада Сеничић.
ЕЕС је, иначе, део пакета "Паметне границе" ЕУ, који има за циљ побољшање управљања спољним границама ЕУ коришћењем најсавременије технологије и иновативних решења.
Тај пакет обухвата ЕЕС, Европски систем за информације о путовањима и одобравање путовања (ЕТИАС), као и проширену и усклађенију употребу аутоматизованих система за контролу граница (АБЦ система) које користе државе чланице.
Заједно, ови системи ће омогућити ефикасније, сигурније и удобније путовање за све путнике који долазе у ЕУ и одлазе из ње.