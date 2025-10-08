Жене ово никако НЕ БИ СМЕЛЕ да раде! СУТРА СЛАВИМО СВЕТОГ ЈОВАНА БОГОСЛОВА Ево шта се по НАРОДНИМ ВЕРОВАЊИМА започиње на овај празник
Православна црква и њени верници Светог Јована Богослова обележава два пута годишње 9. октобра, на дан његовог упокојења, и 21. маја, на дан када се из његовог гроба у Ефесу шири наводно лековити прах.
Свети Јован Богослов био је један од Христових апостола, аутор Јеванђеља по Јовану, три посланице и Књиге Откривења. Назван је Богословом јер је био познат по својим дубоким теолошким размишљањима и љубави према Богу, а и као Јован Љубави.
Кажу да је имао љубав већу од свих других апостола. На Тајној вечери био је онај који је положио главу на Христове груди и питао:
- Господе, ко ће те издати?
У свему што је радио показивао је смирење, благост и чисту веру. Говорио је:
- Бог је љубав, и ко остаје у љубави, у Богу остаје.
Према предању, Свети Јован је доживео дубоку старост. Када му је било више од сто година, напустио је Ефес са седам ученика и замолио их да ископају гроб у облику крста. Сишао је у њега жив, а када су касније отворили гроб, његово тело није било тамо.
На дан његовог празника, сваке године из тог места се подиже прашина за коју се верује да има исцелитељску моћ.
Сутра се верници моле за мир, снагу и чисто срце. Јер, како је говорио Свети Јован Богослов, љубав је пут који води до Бога, а онај ко је има - у себи већ носи вечни живот.
Веровање на овај празник
Верује се да на овај дан људи са села треба да одмарају своју стоку, жене да не дирају плетиво, маказе, ни игле да не би мишеви гризли рубље.
У неким местима ударају у амбаре да се мишеви разлете, а у многим крајевима у ове дане почињу свадбе, које трају по три дана.