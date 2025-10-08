few clouds
(ФОТО) ПОТРАГА ЗА ОСУМЊИЧЕНИМ Младић са слике учествовао у убиству, свако ко има информацију нека одмах позове 192!

08.10.2025. 21:45 21:49
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/МУП
Фото: MUP Srbije

Припадници Министарства унутрашњих послова у Београду, УКП, Одељења за сузбијање кривичних, сексуалних и саобраћајних деликата и трговину људима, у сарадњи са Вишим јавним тужилаштвом у Београду, трагају за Ђорђем Макићем (19).

Он се сумњичи да је са још тројицом мушкараца, који су претходно ухапшени и налазе се у притвору, учествовао у тучи 31. августа у Курсулиној улици, испред једне кладионице, када су оштрим предметом нанели повреде двојици младића од којих је један смртно страдао, док је други задобио тешке телесне повреде опасне по живот.

Подсећамо да су претходно ухапшени А. К. (18) и двојица седамнаестогодишњака због постојања основа сумње да су извршили кривична дела тешко убиство и тешко убиство у покушају.

да
Фото: МУП

Моле се грађани да уколико имају било каква сазнања у вези са наведеним лицем за којим се трага, да обавесте полицијске службенике ПУ Београд, Трећег одељења на бројеве телефона 011/279-7542, 011/279-7696 и 192, или да се јаве у најближу полицијску станицу.

МУП Србије убиство потрага мупа потрага
