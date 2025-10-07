Након ЛАЖНИХ ВЕСТИ о небезбедности зграде ОГЛАСИО СЕ РТВ: Против свих који ОБМАЊУЈУ ЈАВНОСТ биће поднете ПРИЈАВЕ
НОВИ САД: У Згради Радио телевизија Војводине не постоје безбедносни проблеми и против сви свих који лажним вестима обмањују јавност и шире панику, биће поднете одговарајуће пријаве, наводи се у саопштењу које потписује генерални директор ЈМУ "Радио-телевизије Војводине" Горан Караџић.
Како бисмо предупредили све дезинформације и ширење лажних вести, у чијој основи је жеља за злом, обавештавамо јавност о следећем:
Дана 6. октобра, у поподневним сатима, запослени у РТВ-у, који су вршили своју редовну дужност у реализовању планираних емисија, упозорили су на то да се из горњих делова Студију 1 чује неуобичајен звук, који омета снимање. Снимање је одмах било обустављено, а улазак у наведени студио био је омогућен искључиво овлашћеним лицима и то уз употребу пуне заштитне опреме. Током ноћи, у студију су радили само микрофони како би звук био праћен.
Наредног дана, 7. октобра, у 9 часова, због сумње да звук потиче из вентилационог система, комора система је угашена и спорног звука више није било. У 11.30 часова, комора је била поново упаљена, систем је био покренут, и звук се одмах појавио. Потом се приступило даљој дијагностици (од 12 до 13.10 часова рађене су провере различитих режима рада вентилационог система уз измене потиса и одсиса у систему и звук је у различитм јачинама и фреквенцијама и даље био присутан).
У међувремену смо контактирали компанију која је инсталирала вентилациони систем и њихов долазак се очекују сутра, у преподневним сатима.
У овом тренутку, не постоји ни један показатељ који би указивао на то да у Студију 1 постоји било какав већи проблем, осим проблема у вентилационом систему.
До коначног утврђења порекла звука, из превентивно безбедносних разлога, поменути студио је ван функције. Програм се реализује прерасподелом планираних програмских садржаја у преостала два наша студија.
Зграда РТВ-а поседује правоснажну употребну дозволу на основу техничког пријема објекта од стране Факултета техничких наука у Новом Саду.
Радио-телевизија Војводине ће против свих који лажним вестима обмањују јавност и шире панику поднети одговарајуће пријаве, наводи се у саопштењу које потписује генерални директор ЈМУ "Радио-телевизије Војводине" Горан Караџић.