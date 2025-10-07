overcast clouds
Након ЛАЖНИХ ВЕСТИ о небезбедности зграде ОГЛАСИО СЕ РТВ: Против свих који ОБМАЊУЈУ ЈАВНОСТ биће поднете ПРИЈАВЕ

07.10.2025. 20:23 20:27
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Фото: Танјуг (Видео)

НОВИ САД: У Згради Радио телевизија Војводине не постоје безбедносни проблеми и против сви свих који лажним вестима обмањују јавност и шире панику, биће поднете одговарајуће пријаве, наводи се у саопштењу које потписује генерални директор ЈМУ "Радио-телевизије Војводине" Горан Караџић.

Како бисмо предупредили све дезинформације и ширење лажних вести, у чијој основи је жеља за злом, обавештавамо јавност о следећем:
 

Дана 6. октобра, у поподневним сатима, запослени у РТВ-у, који су вршили своју редовну дужност у реализовању планираних емисија, упозорили су на то да се из горњих делова Студију 1 чује неуобичајен звук, који омета снимање. Снимање је одмах било обустављено, а улазак у наведени студио био је омогућен искључиво овлашћеним лицима и то уз употребу пуне заштитне опреме. Током ноћи, у студију су радили само микрофони како би звук био праћен.

Наредног дана, 7. октобра, у 9 часова, због сумње да звук потиче из вентилационог система, комора система је угашена и спорног звука више није било. У 11.30 часова, комора је била поново упаљена, систем је био покренут, и звук се одмах појавио. Потом се приступило даљој дијагностици (од 12 до 13.10 часова рађене су провере различитих режима рада вентилационог система уз измене потиса и одсиса у систему и звук је у различитм јачинама и фреквенцијама и даље био присутан).

У међувремену смо контактирали компанију која је инсталирала вентилациони систем и њихов долазак се очекују сутра, у преподневним сатима.

У овом тренутку, не постоји ни један показатељ који би указивао на то да у Студију 1 постоји било какав већи проблем, осим проблема у вентилационом систему.

До коначног утврђења порекла звука, из превентивно безбедносних разлога, поменути студио је ван функције. Програм се реализује прерасподелом планираних програмских садржаја у преостала два наша студија.

Зграда РТВ-а поседује правоснажну употребну дозволу на основу техничког пријема објекта од стране Факултета техничких наука у Новом Саду.

Радио-телевизија Војводине ће против свих који лажним вестима обмањују јавност и шире панику поднети одговарајуће пријаве, наводи се у саопштењу које потписује генерални директор ЈМУ "Радио-телевизије Војводине" Горан Караџић.
 

