Пашће кише као за три месеца!
ЦИКЛОН БАРБАРА ПУСТОШИ БАЛКАН! Страх од катастрофалних поплава расте из часа у час ГРАЂАНИ УПОЗОРЕНИ да не напуштају куће
Циклон Барбара, који је прошао кроз Бугарску и Грчку, довео је до поплава у Румунији.
Црвени аларм упозорења продужен је на пет округа и главни град, а очекује се да ће у наредних 36 сати пасти количина кише која одговара три месеца просечне падавине, преко 200 литара по квадратном метру.
Због опасности од катастрофалних поплава, изграђене су бране од врећа са песком, при чему је Валу Луј Трајан једно од најугроженијих подручја у округу.
Три насеља у Букурешту посебно су склона поплавама и практично могу постати велика језера. Припремљено је укупно 4.000 врећа са песком, а рањивим особама, старијима и онима који се не могу кретати, вреће се достављају директно на кућну адресу. Они који долазе аутомобилима сами могу обезбедити своје домове. На неколико река у Добруђи на снази је црвени код за поплаву, а мобилисани су жандарми из два округа.
"Колеге из јединица Сучава и Ботошани су на путу ка Констанци", рекла је Ана Марија Стоика, портпаролка јединице Добруђа.
Шеф ДСУ-а, Раед Арафат, апеловао је становништву да сарађује са властима: "Ако се изда наредба за евакуацију, људи треба да је поштују. Ако се дају упозорења о поплавама, треба се склонити на више терене и бити спремни да се преместе уколико буде потребно".
Највећа опасност тренутно је у центру Констанце, где власти очекују потпуно поплављене улице. Вода са неколико путева сакупља се у огромна језера у две кључне области. Међутим, ситуација је критична и у другим деловима града.
"Подручја без адекватног система одводњавања поплавила су се јер мрежа није покривала цео град. Када је поплава велика, овакве ситуације су очекиване", рекао је Вергил Кицак, градоначелник Констанце.
Људи су саветовани да не напуштају домове и да се опскрбе залихама. У главном граду одржан је састанак Комитета за ванредне ситуације, а црвени код за бујичне кише активирао је све интервентне тимове.
Префект главног града, Андреј Нистор, истакао је да је координациони центар спреман и да особље ради пуним капацитетом. Букурешт и округ Илфов имају преко 40 возила за уклањање воде и пене, као и око 50 моторних пумпи спремних за употребу, рекао је Иринел Александру Прекуп, шеф букурештког Илфовског ЈПИ.
Три насеља у Букурешту, међу којима је критично подручје Тинеретулуј, посебно су угрожена. Вода из три главне градске артерије прелива се у ова подручја приликом јаких киша, док канализација не може да је прими. „
Са 140 литара по квадратном метру, ово је ванредна ситуација. Ниједан сакупљач није спреман за овакве количине. Апа Нова је стално на улицама, али у катастрофалним ситуацијама имамо резервне локације попут Лакул Мори", рекао је Стелијан Бујдувеану, привремени градоначелник Букурешта.