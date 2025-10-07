overcast clouds
(ФОТО) ЈУГ СРБИЈЕ И ДАЉЕ У МРАКУ Снег направио хаос, на снази ВАНРЕДНА СИТУАЦИЈА

07.10.2025. 20:33
снег
Фото: TANJUG/ BRANKO LUKIĆ

У општини Медвеђа и даље је око 20 одсто корисника без електричне енергије, а потпуна нормализација снабдевања очекује се за око 15 дана, изјавио је председник општине Драган Кулић.

- Радимо на отклањању последица невремена, чисте се путни правци, а према подацима Електродистрибуције Србије још око 20 одсто корисника у нашој општини нема напајање електричном енергијом - рекао је Кулић за Танјуг, додајући да се очекује да ће путеви ускоро бити проходни.

Ванредно стање у више општина
Због последица обилног снега који је захватио југ и запад Србије у првим данима октобра, ванредна ситуација је и даље на снази у Ивањици, Црној Трави, Медвеђи и Новој Вароши, док је у Ариљу укинута.

 

 У Ивањици је без струје између 4.000 и 5.000 корисника, а сви општински и део некатегорисаних путева су проходни, преноси РТС.

 

 

- Ово је пети дан од када је проглашена ванредна ситуација. Снег је поломио дрвеће и лишће које је падало по електромрежи, па су многе линије покидане. У почетку смо имали осам до девет месних заједница без струје, сада су две до три - стање се побољшава, али нам време не иде на руку - изјавио је председник општине Александар Митровић.

Екипе на терену даноноћно
Митровић је додао да су монтери Електродистрибуције константно на терену, уз подршку екипа из околних градова и Београда.

- Очистили смо путеве ка свим месним заједницама, остало је још до појединачних домаћинстава и некатегорисаних путева. Имамо интервентну екипу доступну 24 сата дневно, посебно у случају хитног транспорта пацијената“, рекао је он.

Огромна штета у воћњацима
Процене штете у пољопривреди још нису завршене, али прве слике са терена указују на велике губитке у воћарским засадима и усевима.

- Кромпир још није извађен, а у једном воћњаку од 1.500 стабала читаво је остало само стотинак. Ова ситуација биће велики удар за пољопривреднике, али ћемо у сарадњи са ресорним министарствима видети како да помогнемо - закључио је Митровић.

Србија данас

Вести Друштво
