„ПИТАЊЕ ОСТАВКЕ НЕ ПОСТОЈИ“ Берже: Макрон ће остати председник Француске до ПОСЛЕДЊЕГ МИНУТА свог мандата
ПАРИЗ: Портпаролка француске владе у оставци Орор Берже изјавила је данас да ćе Емануел Макрон остати председник Француске "до последњег минута свог мандата".
У француском Уставу нема мандата за опозив. Питање оставке не постоји. Не желим да било ко напада институцију коју представља председник Републике", рекла је Берже за телевизију БФМ, коментаришући изјаве бившег премијера Едуара Филипа и других званичника који су позвали на превремене председничке изборе због политичке кризе.
Француска министарка националног образовања у оставци Елизабет Борн је казала да "не види како би одлазак" са функције председника Макрона "решио" питање буџета за 2026. годину.
Борн је, коментаришући позиве за "превремене председничке изборе" након што буџет буде усвојен, за Парисјен рекла да "ови коментари долазе након сталне ескалације (...) где изгледа да су сви више вођени партијским интересима".
Министар унутрашњих послова у оставци Бруно Ретајо, рекао је за телевизију Франс 2 тврди да је "разјаснио ствари" са премијером у оставци Себастијаном Лекорнијем и да је искључио повратак у владу ако би на њеном челу био "макрониста" или "левичар".
Ретајо је рекао и да би "било непристојно" да објави своју кандидатуру за председничке изборе јер "свакако није право време".
Лидер Социјалистичке партије (ПС) Оливије Фор изјавио је да коалиција Нови народни фронт (ЛФИ) не жели да учествује у власти са њима, "тако да је то питање затворено".
Говорећи о могућности да влада буде састављена од левичарских партија, Фор је за Франс 2 рекао да "никад неће дозволити" да десничарски лидер Националног окупљања Жордан Бардела победи.
Али не желим да људи мисле да смо сви сложни, рекао је Фор.
Како је најављено, Лекорни ће се сутра састати са социјалистима, Зеленима, а затим и комунистима, након чега ће о својим закључцима известити Макрона.