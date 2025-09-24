overcast clouds
ТЕК ШТО ЈЕ ПОСТАВЉЕН, А ВЕЋ... Левица у Француској позива на ИЗГЛАСАВАЊЕ НЕПОВЕРЕЊА премијеру Лекорнију

24.09.2025. 17:16 17:23
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Фото: Tanjug/AP Photo/Francois Mori, File

Француска левичарска партија ЛФИ позвала је данас друге левичарске странке из Парламента да потпишу заједнички предлог за изгласавање неповерења премијеру Себастијану Лекорнију, који ће бити поднет на отварању парламентарне седнице 1. октобра, преноси Фигаро.

Како се наводи у саопштењу ЛФИ, Лекорни се "није обавезао да ће укинути пензиону реформу или одустати од плана штедње Франсое Бајруа".

"Такво непоштовање социјалних захтева, након великих народних мобилизација 10. и 18. септембра, знак је жеље макронизма да по сваку цену спроводи своју политику у служби ултрабогатих и великог бизниса", истиче се у саопштењу и додаје да премијер ни на који начин није реаговао на ултиматум током јутрошњег разговора са синдикатима.

Генерална секретарка националног синдикалног центра, Генералне конфедерације синдиката Софи Бине, упозорила је још прошле седмице француског премијера да мора брзо да одговори на захтеве синдиката, како не би дошло до поновних протеста.

Међусиндикални савез је најавио нови дан штрајкова и мобилизације 2. октобра, међутим, тај датум мора и званично да се потврди, што се, наводи Фигаро, очекује током дана.

 

Француска премијер неповерење неповерење влади
