"СРБИЈА ЈЕ ПОСТАЛА ЗЕМЉА У КОЈОЈ ИНВЕСТИТОРИ ВИДЕ ПОУЗДАНОГ ПАРТНЕРА" Министарка Месаровић разговарала о новим инвестицијма са представницима Перутнине Птуј
24.09.2025. 16:51 16:58
Потпредседница Владе и министарка привреде Адријана Месаровић састала се са представницима компаније PERUTNINA PTUJ – TOPIKO d.o.o. из Бачке Тополе у Министарству привреде.
-Разговарали смо о новим инвестиционим плановима и што је посебно значајно, о њиховој новој реинвестицији у Србији. То је јасан сигнал да верују у потенцијале за даљи раст и развој нашег привредног амбијента.
Захваљујући политици председника Александра Вучића, снажној подршци Владе Србије и ангажовању председника СНС Милоша Вучевића, Србија је постала земља у којој инвеститори виде поузданог партнера. Резултати су нова радна места, јачање економије и бољи животни стандард за све наше грађане- поручила је Месаровић.