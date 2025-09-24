ПОМОЗИМО МАЛОЈ ИРИНИ ЗА БОЉЕ СУТРА Да девојчица изађе из тишине, свака подршка је добродошла
Ирина Атанасковић рођена је 23. априла 2022. године као здрава беба, уредног психомоторног развоја.
До 18. месеца развијала се уобичајено, али тада родитељи примећују прве промене – Ирина престаје да изговара било какве речи, повлачи се у себе и показује потпуну незаинтересованост за околину и игру.
Након бројних медицинских испитивања, у генетској анализи откривена је промена на НАЛЦН гену (канал за цурење натријума), који може утицати на неуролошке функције. До треће године није било видљивог побољшања, а родитељи добијају званичну дијагнозу Ф84.0 – аутизам. Ирина је од тада под редовним неуролошким праћењем, укључујући ЕЕГ главе на сваких шест месеци.
Да би Ирина имала прилику за напредак, потребно је укључити бројне третмане и терапије: логопедске и дефектолошке третмане, радну терапију, детоксикацију организма од тешких метала, делфино терапију, хипотерапију (јахање коња), терапију квантне медицине, коришћење јонизатора воде, суплементе, лабораторијске анализе, едукативне играчке и материјале, као и покриће путних и смештајних трошкова везаних за терапије и дијагностику.
Свака подршка за Ирину је корак ближе ка томе да направи свој први смислени контакт са светом, да проговори, да се насмеје и да има детињство пуно љубави, игре и наде. Будимо део Иринине приче. Помозимо јој да изађе из тишине.
Како можете да помогнете:
1. Пошаљите СМС са бројем 283 на 2407.
(Цена поруке је 200 динара, ПДВ се не наплаћује)
2. Уплате можете извршити путем динарског и девизног рачуна, Е-донирај плаћањем картицама или преко PayPal. платформе.
Могућност слања СМС порука доступна је корисницима мрежа МТС, Yettel, А1 и Глобалтел.