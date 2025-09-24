overcast clouds
ПОМОЗИМО МАЛОЈ ИРИНИ ЗА БОЉЕ СУТРА Да девојчица изађе из тишине, свака подршка је добродошла

24.09.2025. 16:46 16:50
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/Фондација хуманост без граница
Fondacija humanost bez granica
Фото: Fondacija humanost bez granica

Ирина Атанасковић рођена је 23. априла 2022. године као здрава беба, уредног психомоторног развоја.

До 18. месеца развијала се уобичајено, али тада родитељи примећују прве промене – Ирина престаје да изговара било какве речи, повлачи се у себе и показује потпуну незаинтересованост за околину и игру.

Након бројних медицинских испитивања, у генетској анализи откривена је промена на НАЛЦН гену (канал за цурење натријума), који може утицати на неуролошке функције. До треће године није било видљивог побољшања, а родитељи добијају званичну дијагнозу Ф84.0 – аутизам. Ирина је од тада под редовним неуролошким праћењем, укључујући ЕЕГ главе на сваких шест месеци.

Да би Ирина имала прилику за напредак, потребно је укључити бројне третмане и терапије: логопедске и дефектолошке третмане, радну терапију, детоксикацију организма од тешких метала, делфино терапију, хипотерапију (јахање коња), терапију квантне медицине, коришћење јонизатора воде, суплементе, лабораторијске анализе, едукативне играчке и материјале, као и покриће путних и смештајних трошкова везаних за терапије и дијагностику.

Fondacija humanost bez granica
Фото: Fondacija humanost bez granica

Свака подршка за Ирину је корак ближе ка томе да направи свој први смислени контакт са светом, да проговори, да се насмеје и да има детињство пуно љубави, игре и наде. Будимо део Иринине приче. Помозимо јој да изађе из тишине.

Како можете да помогнете:

1. Пошаљите СМС са бројем 283 на 2407.

(Цена поруке је 200 динара, ПДВ се не наплаћује)

2. Уплате можете извршити путем динарског и девизног рачуна, Е-донирај плаћањем картицама или преко PayPal. платформе.

Могућност слања СМС порука доступна је корисницима мрежа МТС, Yettel, А1 и Глобалтел.

помоћ болест болести деце
Извор:
Дневник/Фондација хуманост без граница
Пише:
Дневник
Вести Друштво
