ТРАМП ЈЕ ЗАГРЛИО А ЉУДИ СВАШТА ПРИЧАЈУ Киркова удовица и председник САД се знају од раније? (ФОТО/ВИДЕО)
Комеморација и сахрана убијеног Чарлија Кирка остала је у сенци загрљаја Доналда Трампа и Ерике, Киркове удовице.
Они су последњих дана у центру пажње медија и друштвених мрежа.
Трамп и Ерика су се зближили након што је њен муж Чарли Кирк убијен из ватреног оружја раније овог месеца у Јути. На комеморацији одржаној у недељу, 21. септембра, пар је заједно одао почаст преминулом.
Загрлили су се на бини, док ју је Доналд Трамп тешио док је Ерика отворено говорила о смрти свог мужа.
Oh. pic.twitter.com/pkmL6vwwLy
— Outspoken™️ (@Out5p0ken) September 23, 2025
Али док је њихова тренутна веза обележена трагедијом, корисници интернета су открили бизарну везу из прошлости која је изненадила многе.
Упознала Трампа као тинејџерка?
Али много пре него што је постала извршна директорка и супруга Чарлија Кирка, Ерика је била предузетница чији су се путеви, како се испоставило, укрстили са Трамповима када је била тинејџерка. Корисник друштвене мреже X пронашао је старе фотографије у бикинију са такмичења лепоте и открио неочекивану везу.
"Ооооо. Ерика Кирк се такмичила на избору за Мис САД 2012. године, који је био у власништву Трампа. Њен таленат за избор за Мис Аризоне био је извођење дриблинга са две лопте. Њена веб страница и даље садржи контакт информације за резервације за манекенство и глуму", написао је корисник.
Трампова улога на изборима лепоте
Познато је да је Доналд Трамп био власник избора за Мис САД од 1990-их до 2015. године, али је мање познато колико је био укључен у тај процес.
What a beautiful and sincere moment between Erika Kirk and President Trump.
pic.twitter.com/GktZUaZfDz
— Benny Johnson (@bennyjohnson) September 21, 2025
Према извештајима, у време када се Ерика такмичила 2012. године, Трамп је био сувласник организације Мис Универзум. То је укључивало и избор за Мис Тин САД, у којем је Ерика такође учествовала како би промовисала свој добротворни рад преко хришћанске организације Everyday Heroes Like You.
Према писању The New Yorker-а, прелиминарне судије су откриле да је Трамп лично бирао победнице и коментарисао их. Ерика је освојила титулу Мис Аризоне на свој 23. рођендан у новембру 2011. године, што ју је квалификовало за национални избор за Мис САД 2012. године. Пре избора, рекла је за AZ Foothills да је то прилика за њу да унапреди свој рад.
"Оно што је заиста важно јесте да направимо разлику, а ја желим да променим свет. Сјај је само бонус", река је тада.
Породица Кирк и Трамп
Чињеница да се Ерика такмичила на избору за Мис САД када је Доналд Трамп био власник отвара могућност да су се њихови путеви укрстили много раније. Иако није потврђено да ли су се лично срели током такмичења, Ерикин наступ и победа на избору за Мис Аризоне свакако су је увели у круг људи повезаних са Трамповом организацијом.
#Charlie Kirk, la vedova Erika in lacrime al funerale: «Perdono il suo killer». #donald trump: «Un eroe e un martire dell... https://t.co/UAUwb2c338
— Leggo (@leggoit) September 22, 2025
Поред тога, занимљиво је да се на друштвеним мрежама појавила тврдња да је Кирков отац био укључен у изградњу Трамп куле, што би значило да породица Кирк и Трампови деле и професионалне тачке додира од раније.