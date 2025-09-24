ДРАМАТИЧНА ПРОМЕНА ВРЕМЕНА
СУТРА ЈОШ ЛЕТО, А ОНДА СЛЕДИ.... Хладни фронт се спушта ка Србији, Медитеран погађају олује, у Алпима веје снег ЕВО ШТА НАС очекује до викенда
У овом часу хладни фронт са кишом, уз јесење захлађење стигло је до Хрватске и Босне, а температуре се крећу око 15 степени.
Истовремено, у Србији право лето. Тренутне температуре јужно од Саве и Дунава прелазе 30 степени, а најтоплије је у долини Велике Мораве, у Ћуприји је чак 33°Ц
Београд мери 30°Ц, Златибор и Сјеница 25°Ц, а Копаоник 19°Ц.
Већ је освежило на северу и западу Војводине, па је у Сомбору 23, Суботици 24°Ц.
Дакле, док је већи део Србије и даље под утицајем тропске ваздушне масе са севера Африке, свежија је већ стигла до северозапада земље.
И док је у нашем региону време право јесење, а на централном делу Медитерана и у области Јадрана уз јаке грмљавинске олује, у вишим деловима Алпа веје снег, а температуре су испод 0°Ц.
Облаци су заједно са свежијом ваздушом масом стигли до севера и запада Србије, а сутра ће и до остатка земље, док се од петка очекује осетно хладније.
У Србији у четвртак променљиво облачно, али иако ће бити мало свежије, очекује се и даље топло за ово доба године.
Киша се очекује углавном на северу и северозападу Србије и то углавном у Војводини.
Максимална температура биће од 23 на северу до 29 степени на југу Србије, у Београду до 26.
У петак и за викенд осетно свежије и променљиво облачно, али и ветровито.
Максимална температура буће углавном око 20 степени.
Киша се у петак очекује понеде, а за викенд углавном у јужним и централним пределима.
Биће веома ветровито.
У кошавском подручју очекују се олујни удари југоисточног ветра, на југу Баната и у Подунављу очекују се удари кошаве од 100 км/х.
Дакле, до сутра нас очекује летње време, а онда ће од петка темпетатуре бити у складу са календаром и више налик јесењим него досадашњим летњим, с обзиром да су претходних дана температуре у Србији достизале тропских 33-34°Ц.
Следеће седмице температуре ће се кретати око 20°Ц.
Невреме које је из централног Медитерана и са Алпа стигло до нашег региона, пре свега до Словеније и Хрватске, неће стићи до Србије, тако да нашој земљи не прети невреме, јер ће облачни системи стићи знатно ослабљени. Ипак, очекује се захлађење.