Људи рођени на овај дан имају посебан задатак!
Налаже се строги пост! У СУБОТУ СЛАВИМО ЈЕСЕЊИ КРСТОВДАН Ово је најбољи дан у години за САДЊУ воћа, а верује се и да "зна" да ли ће бити СНЕГА
Православна црква у суботу обележава Крстовдан.
По веровању, на овај празник, обичај налаже да се строго пости.
За православне вернике, Крстовдан је велики празник који се слави два пута годишње: 18. јануара и 27. септембра.
На овај дан, обичај налаже да се строго пости. Током дана, једе се само грожђе и хлеб.
Верници верују да се на Крстовдан змије повуку на починак и да их од тада више нема.
За вернике, још једно велико правило је да се на јесењи Крстовдан ископа велика рупа и у њу посади воћка, како би се гране што више разгранале. Истина је да је управо овај дан најпогоднији за садњу воћа.
У многим крајевима се верује да се на дан јесењег Крстовдана предсказује и време:
Ако је на Крстовдан облачно, зима ће бити богата снегом, а ако је суво, наредна година ће бити сушна.
Ако до Крстовдана не оду ласте, неће бити јаке зиме.
Тиха киша о Крстовдану предсказује благу зиму.
Грмљавина о Крстовдану предсказује плодну годину.
Ако је Крстовдан облачан, зима ће бити снеговита. Ако је ведар, биће сувомразице.
За људе рођене на овај дан верује се да на својим нејаким плећима носе сенку Часног крста и да су зато пред Богом посебно одговорни за своје поступке, пише Мондо.