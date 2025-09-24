СЛАВИМО СВЕТУ ТЕОДОРУ Била је истинска покајница која је јуначким трпљењем окајавала само један свој грех
Српска православна црква и њени верници данас обележавају дан Свете преподобне Теодоре која је успела да окаје своје грехе иако је преварила мужа.
Теодора је била светитељка која је живела у 5. веку пре нове ере у Александрији. Преварила је свог мужа, а на прељубу је наговорила врачара.
И одмах је поче савест љуто гристи. Ошиша се и обуче у мушко одело, па ступи у мушки манастир Октодекат под мушким именом – Теодор.
Њен труд, пост, бдење, понизност и плачно покајање задивили су сву братију. Оклеветана од неке блудне девице, да је с њом затруднела, Теодора се није хтела правдати сматрајући ту клевету као казну Божју за свој ранији грех. Изгнана из манастира, она седам година проведе пребијајући се по шуми и пустињи, и још уз то негујући дете оне блуднице.
Победила сва вражја искушења: није се хтела поклонити сатани, није хтела примити јело из руку једног војника, није хтела слушати савете свог мужа да му се врати – јер све је то био само призрак ђаволски, и чим се Теодора прекрстила крстом, све је ишчезавало као дим.
После седам година прими је игуман у манастир, где проживе још две године, па се упокоји у Господу. Тек тада спознаше монаси да је то била жена, а игуману се јави ангел и објасни му све. Њен муж тада дође на сахрану, и остаде до смрти у келији своје бивше жене.
Света Теодора имаше превелику благодат Божју: зверове укроћаваше, болести исцељаваше, воду у сухом бунару изведе. Тако Бог прослави истинску покајницу, која са јуначким трпљењем девет година кајаше само један свој грех. Упокојила се 490. године.
Неколико година касније проглашена је за светицу зато што се сматра да је била истинска покајница која је јуначким трпљењем окајавала само један свој грех, на који ју је сам сатана нагонио.
Хришћанство проповеда и да би на данашњи дан мушкарци требало да пронађу снаге да својим женама опросте грех, као што је то учинио Теодорин муж.
Жене које су упале у овај грех требало би да се искрено покају и усвоје молитву којом ће јачати своје биће и сузама окупати свој пад.