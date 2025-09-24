overcast clouds
Важно! АКО ПЛАНИРАТЕ НА ПУТ ПРЕКО КЕЛЕБИЈЕ Саобраћај ће се СУТРА одвијати НАИЗМЕНИЧНИМ ПРОПУШТАЊЕМ возила

24.09.2025. 16:27 16:39
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
камион
Фото: Dnevnik (arhiva)

Радови на државном путу I А реда број 1, гранични прелаз Келебија - петља Суботица jуг – Y крак

ЈП „Путеви Србије“ обавештавају возаче да ће се у четвртак, 25. септембра, у току светлог дела дана, изводити истражни радови и прикупљање података, на државном путу I А реда број 1, на деоници гранични прелаз Келебија - петља Суботица jуг – Y крак, на следећој стационажи: од km 10+950 до km 11+050.

Током ивођења радова, саобраћај ће се одвијати наизменичним пропуштањем возила.

Радови ће бити обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.
 

