Важно! АКО ПЛАНИРАТЕ НА ПУТ ПРЕКО КЕЛЕБИЈЕ Саобраћај ће се СУТРА одвијати НАИЗМЕНИЧНИМ ПРОПУШТАЊЕМ возила
24.09.2025. 16:27 16:39
Радови на државном путу I А реда број 1, гранични прелаз Келебија - петља Суботица jуг – Y крак
ЈП „Путеви Србије“ обавештавају возаче да ће се у четвртак, 25. септембра, у току светлог дела дана, изводити истражни радови и прикупљање података, на државном путу I А реда број 1, на деоници гранични прелаз Келебија - петља Суботица jуг – Y крак, на следећој стационажи: од km 10+950 до km 11+050.
Током ивођења радова, саобраћај ће се одвијати наизменичним пропуштањем возила.
Радови ће бити обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.