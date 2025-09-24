overcast clouds
ТРАГИЧАН КРАЈ ПОТРАГЕ Беживотно тело возача извучено из Тисе, ауто остао на дну реке

24.09.2025. 16:24 16:29
Беживотно тело мушке особе извучено је данас, у послеподневним сатима, из реке Тисе, потврђено је “Дневнику” у Полицијској управи у Зрењанину.

Аутомобил у којем се налазио возач данас је, око 11.55 часова, из за сада непознатих разлога, са обале реке слетео у Тису.

Несрећа се догодила на излетишту Тиса, у близини Арадца.

Путничко возило је потонуло, а беживотно тело мушке особе, чији идентитет још није познат, извукли су рониоци Жандармерије који су, заједно са припадницима полиције и ватрогасно-спасилачке јединице, дошли на лице места.

Како сазнајемо, аутомобил се још увек налази на дну реке.

Тренутно се утврђују све околности које су довеле до овог трагичног догађаја.

Вести Хроника
