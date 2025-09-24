„Ни једној установи неће бити искључени струја, вода и грејање“ ОГЛАСИО СЕ МИНИСТАР СТАНКОВИЋ Ево до када ће БИТИ УПЛАЋЕНА друга рата средства за материјалне трошкове факултета
БЕОГРАД: Министарство просвете саопштило је данас да ће друга рата средства за материјалне трошкове факултета у износу од 492 милиона динара бити уплаћена до краја септембра.
У саопштењу је наведено да Министарство прати финансијске потребе универзитета и факултета и у складу са утврђеном динамиком издваја предвиђена средства за материјалне и друге трошкове, као и да су решења о расподели средстава за сталне трошкове, трошкове материјала и друга примања запослених упућена данас високошколским установама чији је оснивач Република Србија.
Држава редовно измирује обавезе према високошколским установама и нема говора да не прати финансијске потребе универзитета. Друга рата у износу од 492 милиона динара биће исплаћена до краја овог месеца, док су преостале две, како је и договорено, планиране за новембар и децембар, навео је министар просвете Дејан Вук Станковић.
Подсетио је да је раније високошколским установама исплаћена прва рата средства за материјалне трошкове у укупном износу од око 393 милиона динара.
Према његовим речима, ни једној установи неће бити искључени струја, вода и грејање, а комунална и друга јавна предузећа у договору са Министарством просвете одложиће наплату рачуна за неколико дана.
Реакције појединих декана и изјаве да је због неисплаћених материјалних трошкова угрожен рад факултета су у најмању руку дволичне. Поставља се питање како нису били тако забринути за универзитет када су пленуми и блокаде били једини садржај универзитетског живота, упитао је министар.
Он је поновио да ни пленуми ни блокаде нису део законитог рада на факултету, нити део традиционалне и иновативне педагошке праксе.
Како је навео Станковић, настали дугови су последица одлуке руководстава факултета и универзитета да се бојкотује основна мисија високошколских установа да преноси и унапређује знање студената.
Министарство у складу са законом може да пренесе средства високошколским установама само ако спроводе наставу. Наиме, услов за пренос средстава високошколским установама у складу са Законом о високом образовању је извођење наставе и организовање испита на свим акредитованим студијским програмима, указао је Станковић.
Он је навео да се сада на факултетима реализују испити.
Министар је подсетио да су изменама Закона о високом образовању буџетска средства за високо образовање повећана ове године за 20 одсто, односно за 12 милијарди динара.
Осим тога, предвиђена су и средстава која ће у целости покривати сталне трошкове високошколских установа, већа издвајања за трошкове материјала за високошколске установе, као и покривање у целости трошкова за друга примања запослених, у складу са
Посебним колективним уговором за високо образовање.
Основица за плате у високом образовању изједначава се са основицама плата запослених на осталим нивоима образовања од 1. јануара 2026. године, а додатна средстава у износу од 5,7 милијарди динара за повећање плата запослених у високом образовању за 15,97 одсто обезбеђена су кроз измену уредби којима се утврђују коефицијенти за обрачун и исплату плата запослених у високом образовању, додаје се у саопштењу.