Факултет друштвених наука акредитовао основне и мастер студије Психологије: Почиње са уписом прве генерације
Факултет друштвених наука (ФДН) у Београду званично је акредитовао нови студијски програм Психологија на основним и мастер академским студијама.
Добијањем акредитације, Факултет друштвених наука потврђује своју мисију да образује стручњаке спремне да одговоре на потребе тржишта рада, али и да допринесе развоју науке и друштва у целини. Настава ће почети са извођењем у октобру, а упис прве генерације је већ у току!
Своје место можете заузети попуњавањем електронског пријавног формулара након чега ће вас саветник за упис контактирати.
Студенти по завршетку овог студијског програма стичу звање дипломирани психолог, односно мастер психолог уколико заврше мастер студије.
Зашто студирати Психологију?
Годинама уназад студијски програм основних академских студија Психологија најтраженији је међу средњошколцима у Србији што доказује податак да је прошле године било четири пријављена кандидата на једно слободно место. Зашто је то тако?
Овај студијски програм нуди знања која омогућавају широку примену у различитим областима. Људи данас имају израженију свест о значају менталног здравља што додатно повећава интересовање за психологијом као науком. Сама професија има снажну хуману димензију због чега за многе представља једну од најтрактивнијих професија.
Факултет друштвених наука акредитацијом студијског програма Психологија на основним и мастер студијама наставља свој развој и ширење. Ове године реакредитован је на нових 5 година од стране Министарства науке за обављање научноистраживачке делатности што додатно потврђује високе стандарде квалитета и континуитет у научном раду Факултета.
Упознајте остале студијске програме
ФДН се истиче по савременим програмима и усмерености ка практичном знању. Студијски програми су конципирани тако да студентима омогуће не само теоријску основу, већ и конкретне вештине потребне за тржиште рада. Студије можете започети на неком од три акредитована програма:
Економија: Циљ студијског програма је да студентима пружи практична и релевантна знања потребна на тржишту рада и припрема их за занимање дипломираног економисте у предузећима, јавним институцијама, међународним организацијама и другим секторима. Током студија стичу се вештине из пословне економије и дигиталне економије, прилагођене савременим технологијама и иновацијама.
Информационе технологије: Овај студијски програм је интердисциплинаран и комбинује знања из ИТ области и друштвених наука. Циљ је да студенти стекну неопходне вештине за примену информационих технологија у дигиталном пословном окружењу. Посебан фокус ставља се на развој критичког и креативног мишљења, важног за дигитализацију и трансформацију пословних процеса.
Дигитални медији и комуникације: По завршетку студија, студенти су спремни да брзо започну рад у различитим медијским институцијама. Програм обезбеђује неопходно знање за рад дипломираних комуниколога у организацијама и предузећима на домаћем и међународном нивоу.
Захваљујући пажљиво осмишљеним програмима, више од 97% студената ФДН-а налази запослење у струци у року од годину дана након дипломирања.
Упис је у току!
Упис у 2025/26. је још увек у току, зато не пропустите прилику да започнете каријеру у професији која истражује ум и мења поглед на свет! Посетите сајт Факултета и попуните електронску пријаву како бисте обезбедили своје место на време. Више информација можете добити контактирањем саветника за упис путем телефона 011 77 777 00 или путем мејла пријава@фдн.еду.рс.