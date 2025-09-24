overcast clouds
25°C
24.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1794
usd
99.313
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ПОТПУНА ОБУСТАВА САОБРАЋАЈА НА АУТО-ПУТУ КОД ПОЖЕГЕ! Затворени тунели Лаз и Муњино Брдо, ЕВО колико ће трајати и куда ће ићи возачи

24.09.2025. 16:56 17:02
Пише:
Дневник
Извор:
Рина
Коментари (0)
да
Фото: РИНА

ПОЖЕГА - На деоници ауто-пута Паковраће - Прилипац у периоду од 29. септембра до 2. октобра спроводе се функционална тестирања система аутоматског управљања у тунелима Лаз и Муњино брдо, у складу са оперативним планом поступања у случају ванредних догађаја, сходно Закону о заштити од пожара и Правилнику о садржини и начину вршења техничког прегледа објекта и Уредби о условима и поступку успостављања режима пробног рада ради одвијања друмског саобраћаја на државним путевима.

У складу са захтевима за функционално тестирање система управљања и надзора, као и безбедносних система у тунелу, неопходно је да обе тунелске цеви буду истовремено затворене за саобраћај током извођења свеобухватних тестова.

Тестови ће се изводити у присуству представника релавантних институција и сертификованих тела из делокруга надлежности, одговорних извођача радова, надзорних органа, стручног особља испред Инвеститора-управљача државних путева ЈП „Путеви Србије“ као и представника МУП – Сектора за ванредне ситуације и Комисије за технички преглед. 

Функционално тестирање СЦАДА система обухвата симулације стварних сценарија ванредних ситуација (нпр. саобраћајна незгода, пожар, евакуација, детекција дима, активација вентилације и сигнализације), који захтевају синхронизовано управљање свим подсистемима тунела у обе цеви. 

Током тестирања, могуће су аутоматске реакције система које укључују затварање портала, промене сигнализације, активирање звучних и визуелних аларма, те управљање вентилацијом и расветом – све у реалним условима, док делимична обустава саобраћаја онемогућава комплетну проверу аутоматизованих одговора система на симултане догађаје у обе цеви и ремети ток тестирања. 

Потпуна обустава саобраћаја у обе тунелске цеви током функционалног тестирања је од суштинске важности за правилно извођење свих планираних сценарија, објективну оцену исправности система и безбедност свих учесника. 

Делимична или повремена затварања нису безбедна за учеснике у саобраћају нити довољна за спровођење СЦАДА тестирања у обиму који захтева технички стандард и онемогућавају реалне симулације нужне за потпуну верификацију СЦАДА система.

Алтернативни правац

У периоду потпуне обуставе саобраћаја на деоници аутопута Паковраће-Прилипац (Пожега) саобраћај ће се одвијати деоницом пута И Б реда број 23 Чачак-Пожега, уз постављање привремене саобраћајне сигнализације.

ЈП „Путеви Србије“ апелује на све учеснике у саобраћају да имају стрпљења,  поштују измењени режим саобраћаја,  постављену привремену саобраћајну сигнализацију и да вожњу прилагоде условима на путу.

Пожега тунели муњино брдо тунел лаз
Извор:
Рина
Пише:
Дневник
Вести Друштво
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај