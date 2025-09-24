overcast clouds
ОДЛУКА ЈЕ ДОНЕТА! УНС поново центар научне академске сарадње са Кином ДВЕ ГОДИНЕ ВАЖНЕ УЛОГЕ: КАКВЕ МОГУЋНОСТИ ДОНОСИ?

24.09.2025. 17:06
Пише:
Дневник
Извор:
Војводина уживо
Фото: Дневник (С. Шушњевић)

Универзитет у Новом Саду (УНС) поново је изабран за седиште Секретаријата за сарадњу кинеских универзитета са универзитетима у Централној и Источној Европи (CEEC).

Ова престижна одлука донета је данас у Будимпешти, чиме је УНС поново преузео улогу централне тачке за академску и научну сарадњу са Кином у региону.

Титулу је у име Универзитета примио ректор проф. др Дејан Мадић. Нови Сад ће у наредне две године бити центар за координацију активности и пројеката између кинеских универзитета и универзитета из земаља Централне и Источне Европе.

dejan madic FICA
Фото: Дејан Мадић, фото: Дневник (Ф. Бакић)

Ово није први пут да УНС има ову част. Универзитет је већ био седиште Секретаријата 2017. године, што сведочи о континуираном поверењу и препознатој ефикасности у успостављању и јачању међународних академских веза.

Улога и значај Секретаријата

У Народној Републици Кини налази се стално седиште Секретаријата за сарадњу кинеских универзитета са универзитетима из земаља Централне и Источне Европе, са седиштем у Пекингу. Он има кључну улогу у координацији различитих институционалних активности и олакшавању сарадње у економским, културним и образовним областима у оквиру иницијативе „Појас и пут“.

Ова врста академске сарадње доноси конкретне резултате за све универзитете, како у Кини тако и у земљама Централне и Источне Европе.

Визија и будућност сарадње

Избор УНС-а за седиште Секретаријата представља изузетно признање, посебно имајући у виду глобалну репутацију кинеских универзитета. Они су познати по улагању у науку, технолошке иновације и рад са најсавременијим технологијама, а ова сарадња отвара врата за заједничке истраживачке пројекте, размену студената и професора, као и трансфер знања у областима које су кључне за будући развој.

Овај успех је плод дугогодишњег рада, посвећености и визије УНС-а и ректора Мадића, који су препознали важност међународне академске сарадње. Позиционирање Новог Сада као центра за академску сарадњу са Кином оснажује не само сам Универзитет већ и целу Србију, пружајући нове прилике за научни и економски напредак.

Очекује се да ће ова сарадња донети конкретне резултате у виду нових научних достигнућа и побољшања квалитета високог образовања у целом региону Централне и Источне Европе, а посебно у Србији, која је преко УНС-а домаћин овом Секретаријату наредне две године.

УНС седиште сарадња Кина
Извор:
Војводина уживо
Пише:
Дневник
Вести Друштво
