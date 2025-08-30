ВИШЕ ОД 400 АКАДЕМСКИХ ГРАЂАНА И ПРОФЕСОРА ПРИСТУПИЛО НОВООСНОВАНОМ ИНСТИТУТУ ЗА АКАДЕМСКО ДЕЛОВАЊЕ Председник Управног одбора Патрик Дрид: Имамо жељу и вољу да наше универзитете вратимо у нормалу!
У Новом Саду јуче је основано удружење грађана Институт за академско деловање, чији је основни циљ стварање науке.
Председник Управног одбора овог Института Патрик Дрид истакао је за Прву телевизију да су његове колеге инсистирале да се морају наћи одговори на ситуацију у којој смо 10 месеци.
-Ми смо ни на небу ни на земљи, не знамо да ли радимо или не. У овом времену где се оснивају неки академски пленуми, слободни универзитети, које оснивају људи без лица, за која не знамо ко су. Ми смо професори и не кријемо се, правимо Институт за академско деловање. Имамо жељу и вољу да наше универзитете опоравимо и вратимо у нормалу- истакао је.
Он је нагласио да се студенти морају сачувати.
-На хиљаде студената који желе да полажу испите нису у могућности. Морамо да то променимо. Морамо да професорима објаснимо шта је држава, а шта власт и да не нападају своју државу. Морају да прочитају закон. Није аутономија универзитета да се блокира факултет. То је криминал. Ја сам поднео кривичну пријаву о НН лицима која блокирају ДИФ. Блокирали су противпожарне излазе- рекао је Дрид.
Председник Управног одбора нагласио је да су се Институту обратили професори из САД, Кине и Русије, који су спремни да сарађују са њима.
-Не смемо да стагнирамо, то се видело на Шангајској листи. Морамо да радимо, да наши наставници и млади сарадници не буду у стагнирању. Јуче је 400 академских грађана, професора приступило нашем удружењу- посебно је додао Дрид.
Гојковић: Младим људима и професорима било је потребно да се окупе
На јучерашњем свечаном отварању у НТП Нови Сад, обратила се и председница Покрајинске владе Маја Гојковић.
-Пријатно сам изненађена колико је људи овде присутно. То говори колико је било потребно да се професори и млади људи данас окупе са циљем да раде на очувању и јачању друштвених вредности, а то је поштовање традиције и културе.