ТАТЈАНА МЕДВЕД НА ОТВАРАЊУ ТУРНИРА ПРВЕ ФАЗЕ ЛИГЕ ШАМПИОНА: Нови Сад исписује светле стране у историји стоног тениса и врхунских спортских приредби
Нови Сад је домаћин прве фазе стонотениске Лиге шампиона за мушкарце и за жене.
СТК Нови Сад, уз подршку Града Новог Сада и Стонотениског савеза Србије, јесте организатор јединственог клупског турнира, будући да мушкарци и жене обично играју на одвојеним турнирима. Чланица Градског већа за спорт и омладину Татјана Медвед обратила се на свечаном отварању турнира, уочи меча између СТК Нови Сад и СТК др. Часл из Хрватске. СТК Нови Сад је једини представник Србије у женској конкуренцији.
- Пресрећна сам што Нови Сад исписује светле стране у историји стоног тениса и врхунских спортских приредби. Нови Сад је данас центар европског стонотениског спектакла и поносни смо што управо наш град пружа сцену за сусрет најбољих европских клубова и врхунских спортиста, мушкараца и жена, у заједничком такмичењу. Овај јединствени спортски догађај је више од спортског догађаја. Он потврђује снажне организационе капацитете нашег града и свакако доприноси у грађењу још већег међународног спортског угледа и нашег града, и свакако наших клубова. Он је потврда да Нови Сад корача европским путем спорта, показујући организациону снагу и спортски дух, као и да смо заслужено изабрани за Европски град спорта 2026. године. Поносна сам на све наше спортисте и спортске раднике, јер њихов труд постаје видљив у резултатима и у квалитету организације, зато им се свима захваљујем на енергији коју улажу – истакла је Татјана Медвед и свим учесницима пожелела спортску срећу и надметање у духу фер-плеја, а посебно стонотенисеркама СТК Нови Сад.
Од 29. до 31. августа у Малој сали на СПЕНС-у ће се такмичити 16 мушких екипа, међу којима и Монпеље с браћом Лебрун, као и осам женских екипа где је и српски десетоструки шампион. У такмичењу учествују и клубови немачке Бундес лиге, као и клубови из Француске, Аустрије, Данске и других земаља.