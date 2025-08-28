ЛИГА ШАМПИОНА У СТОНОМ ТЕНИСУ ОД ПЕТКА ДО НЕДЕЉЕ У СПЕНС-У: Новосађанке са Загрепчанкама на отварању
Стонотениски клуб Нови Сад отвара врата европске елите за своју 12. сезону у клупским такмичењима. Као десетоструки шампион Србије и 11. на ЕТТУ ранг листи, клуб ће први пут угостити прву фазу Лиге шампиона за жене, која ће бити одржана од 29. до 31. августа 2025. у малој сали СПЕНС-а.
Групна фаза броји осам екипа распоређених у две групе. Шампионке Србије дебитоваће вечерас од 19 часова против бившег европског првака, клуба Др Часл из Загреба. У суботу од 16 часова Новосађанке се суочавају са чешким прваком Ходоњином, док је у недељу, у исто време, на програму двобој са пољским шампионом из Жешова. Сви сусрети биће директно преношени на ТВ каналу Арена спорт.
Тренер Милош Тиосављевић истакао је да екипу очекује веома захтеван викенд.
– На отварању нас дочекује хрватски вишеструки шампион, нешто као ми што смо у Србији, екипа Др Часл. Биће то један врло занимљив меч. Улазимо технички добро припремљени и најважније нам је то да се представимо на прави начин. Хрватски шампион је без једне домаће играчице, све су интернационалке. Сутрадан нас чека чешки представник Ходоњин, очекујемо да ће то бити одлучујући дуел. Шансе су благо на њиховој страни, али Анета Максути, која игра на врхунском нивоу, као и руске интернационалке које су нам се прикључиле, дају нам право да верујемо у победу. То ће, верујем, бити меч одлуке. Последњег дана очекује нас први фаворит турнира – пољски Жешов, који је савладао прошле сезоне троструког европског првака и у свом саставу има Кинескиње и Корејке. Ако победимо прва два меча, у трећем улазимо растерећено, а онда ће и наше играчице показати сав свој раскош и верујем у победу – јасан је Тиосављевић.
И мушкарци на делу
Истовремено, у истом простору, игра се и мушка Лига шампиона, у којој учествује чак 16 клубова. Међу њима се истиче француски Монпеље, предвођен браћом Феликс и Алексис Лебрун – светским стонотениским звездама. Такође наступају и представници из немачке бундеслиге, Француске, Аустрије, Данске и других земаља. Планирају се три меча одједном, на три стола, четири пута дневно – у терминима 10, 13, 16 и 19 часова, што резултира укупно 36 мечева (женске и мушке конкуренције) прве фазе Лиге шампиона. По четири најбоље екипе из обе конкуренције избориће пласман у Топ 12 фазу елитног такмичења.
Сезона носи и посебну вест, СТК Нови Сад је ојачан сарадњом са вишеструким руским шампионом УМГК из Јекатеринбурга, коме је забрањен наступ у европским такмичењима. У тиму, поред домаћих имена Анете Максути, Реке Безег, Саре Радак и Маше Бошковски, прикључују се и талентоване Рускиње: Валерија Котцур, Валерија Шербатх и Арина Слаутина.