ТРАГЕДИЈА У СЕЛУ ГЛОГОВАЦ Деветнаестогодишњи младић настрадао на фарми

30.08.2025. 16:43 16:45
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
hitna pomoc Dnevnik
Фото: Dnevnik.rs

БОГАТИЋ: На сточној фарми у мачванскон селу Глоговцу код Богатића настрадао је младић Ј. С. (19).

Несрећа се догодила у петак у послеподневним сатима када је младић отишао да помогне мештанину да очисти фарму свиња.

Претпоставља се да је младић живот изгубио док је користио црево са шмрком које је дошло у контакт са електричном инсталацијом.

Како сазнаје РТС, у тренутку несреће младић је био сам, а како није одговарао на позив, пронађен је на поду без знакова живота, након чега је лекар хитне поомоћ у Богатићу могао само да констатује смрт.

По налогу тужилаштва, тело је послато на обдукцију.

настрадао настрадао мушкарац струја
Вести Хроника
