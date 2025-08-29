clear sky
ЗАЈЕДНИШТВОМ ДО ЈЕДНАКИХ ШАНСИ: Обезбеђен школски прибор за ромске ученике у Сомбору

29.08.2025. 16:58 17:03
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Општина Сомбор
Фото: Општина Сомбор

СОМБОР: Уочи почетка нове школске године, у Сомбору је данас отпочела подела школског прибора намењеног ученицима ромске националности.

Ову значајну акцију, која за циљ има пружање подршке образовању, организује Удружење грађана „Бели голуб“ у сарадњи са Градом Сомбором.

Кључну подршку реализацији пружили су народни посланик Горан Милић, као и други истакнути представници институција, међу којима је и Јелена Јовановић, посланица у Скупштини АП Војводине. У подели су учествовали и председник УГ „Бели голуб“ Стеван Оршош и ромски кординатор града Сомбора Александар Радуловић.

Општина Сомбор
Фото: Општина Сомбор

Посланик Милић је овом приликом истакао да је ово пример успешне сарадње и солидарности на делу.

„Изузетно ми је задовољство што могу да подржим ову значајну иницијативу коју спроводе моји драги пријатељи и сарадници. Наш заједнички циљ је јасан – пружити подршку образовању ромских ученика и олакшати њиховим породицама припреме за почетак школске године. Улагање у знање наше деце је улагање у будућност читавог друштва“, изјавио је Милић.

Општина Сомбор
Фото: Општина Сомбор

Посланица Јовановић је истакла да је образовање једини пут изласка из беде и сиромаштва. Додала је да ромска деца, уз праву подршку и једнак приступ образовању, могу остварити изузетне резултате. 

”Образовање је кључ за оснаживање, бољу интеграцију и равноправно учешће у друштву”, нагласила је Јовановић.

Овај гест не представља само материјалну помоћ, већ и снажну поруку подршке младим Ромима да истрају на свом образовном путу. Организатори су свим школарцима упутили најлепше жеље, пожелевши им срећну и успешну школску годину, испуњену петицама, дружењем и осмесима.

Војводина Бачка
