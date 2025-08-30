Хути потврдили: У нападу Израела УБИЈЕН ПРЕДСЕДНИК ВЛАДЕ ПОД ЊИХОВОМ КОНТРОЛОМ (ФОТО)
КАИРО: Јеменски побуњеници Хути које подржава Иран саопштили су данас да је у израелском ваздушном нападу убијен премијер владе коју контролишу побуњеници у јеменској престоници Сани.
"Премијер Ахмед ал-Рахави је убијен у четвртак у израелском нападу у Сани заједно са неколико министара", наводи се у саопштењу Хута, преноси АП.
Позивајући се на арапске изворе изреалски медији су пренели у петак да је ал-Рахави убијен у израелском ваздушном нападу на стан у којем живи, заједно са неколико његових сарадника који су такође страдали.
Иако се овај напад сматра одвојеним од претходног напада у четвртак који је наводно био усмерен на десетине високих министара Хута, извештаји сугеришу да је циљ израелске војске био и други удар на званичнике Хута који су се окупљали ван главног града како би присуствовали говору лидера групе Абдула Малика ал-Хутија, пренео је раније дневни лист Тајмс оф Израел.
