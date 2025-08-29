„Нови Сад регионални лидер у развоју ИТ сектора“ МАЈА ЧЕРЕМИЏИЋ ШАИНОВИЋ ОТВОРИЛА 13. „ТЕСЛА ГЛОБАЛ ФОРУМ“
Мултимедијална, културна, научна и едукативна манифестација „Тесла глобал форум 2025“ одржава се од 28. до 31. августа у Новом Саду, Сремским Карловцима и у манастиру Шишатовац на Фрушкој гори.
Форум је посвећен популаризацији науке, културе, образовања и духовности и по 13. пут се одржава у част и славу непревазиђеног великана модерног доба, генијалног уметника и визионара, Николе Тесле.
Отварање манифестације уприличено је у Медија центру Радио–телевизије Војводине, а присутнима се обратила чланица Градског већа за културу Маја Черемиџић Шаиновић.
- Читав рад генија Николе Тесле, који потиче са ових наших простора, био је мотивисан племенитом идејом да свет учини бољим. То је задатак свих нас, студената, ђака, радника, научника, занатлија да свако са своје позиције да све најбоље од себе и да увек будемо вођени том племенитом идејом. Град Нови Сад одавно је препознао да је спој науке, привреде, јавног и цивилног сектора прави пут да се дође до изванредности, на свим виталним пољима живота.Зато подржавамо такве пројекте - синергијске и мултисекторске, а посебно подржавамо да се млади укључе у велике пројекте и да виталношћу и свежином допринесу да се добију најбоља решења. Умемо да препознамо и да подржимо иновативност, јер нам је циљ да напредујемо као заједница у целини – нагласила је Маја Черемиџић Шаиновић.
Изразила је посебно задовољство што су гости овогодишњег Форума студенти и средњошколци са Косова и Метохије, као и студенти из Словачке Републике.
Она је истакла да Град обезбеђује мере подршке даровитим студентима, младим научним радницима и ученицима, као и да je регионални лидер у развоју ИТ сектора, у ком послује више од 900 компанија које запошљавају више од 15.000 Новосађана.
Черемиџић је подсетила и на то да је у сарадњи Владе Србије, АПВ и Града изграђен најсавременији Научно-технолошки парк на Балкану, који кроз подршку стартапима омогућава младима да реализују своје бизнис идеје и да је у плану изградња Научно-технолошког парка 2, који ће бити усмерен ка развоју аутомотив индустрије, мехатронике и индустријских система.
Учесници манифестације имали су прилику да се упознају са технологијом рада Јавног сервиса који реализује програм на шеснаест језика националних мањина, укључујући и словачки. Програмски садржаји Форума намењени су академској публици, посебно омладинској студентској популацији, која се уводи у модерне токове у области науке, технике, социологије, културе, али и музике и књижевности.