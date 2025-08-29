clear sky
У БЕОЧИНСКИМ ШКОЛАМА ОДРЖАН СВЕЧАНИ ПРИЈЕМ ЂАКА ПРВАКА Уз бесплатне уџбенике и поклоне добродошлице, нова генерација ученика од понедељка у школским клупама

У Основној школи „Јован Грчић Миленко“ данас је одржан пријем ђака првака на којем су врата ове школе отворена за 112 нових ученика који ће од понедељка, 1. септембра, похађати наставу у централној школи у Беочину и њеним подручним школама у Раковцу, Беочин селу и Черевићу.

Ученике и њихове родитеље поздравили су директор школе Драган Митић, председница општине Беочин Биљана Јанковић као и учитељи који ће са њима провести наредне четири године. 

И ове године беочинским првацима уручени су поклони добродошлице Општине Беочин у виду школског прибора као и поклон пакети компанија „Универекспорт“ и „Бамби“, а четврту годину заредом Општина Беочин пкрива трошкове набавке уџбеника за све ученике од првог до осмог разреда. 

У свом обраћању, председница општине Беочин Биљана Јанковић истакла је да локална самоуправа остаје партнер на путу образовања најмлађих суграђана, те да ће се пракса финансирања набавке школских уџбеника за све основце као и друге мере подршке породицама и ученицима у виду бесплатног превоза, покривања трошкова матуре и улагања у школске објекте наставити и у наредном периоду.

Председница Јанковић је пожелела свим ученицима, њиховим породицама и просветним радницима много среће и успеха са жељом да заједно остваре најлепша искуства и дружења у првој етапи основног образовања најмлађих суграђана. 

Пријем првака уприличен је и у подручним школама у Раковцу, Беочин селу и Черевићу а догађајима су присуствовали чланови Општинског већа Марица Савковић, Владимир Михић и Милован Старчевић. 

Општина Беочин пожелела је свим првацима, њиховим учитељима и породицама срећан полазак у први разред и успешан почетак школске године.

 

