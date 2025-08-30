ОДИГРАНИ ВЛАЈКОВАЧКИ ДАНИ ШАХА: Двоструко славље Котрле
Као и претходних година, ШК „Прогресул“ из Влајковца је, од 23. до 25. августа у просторијама клуба, организовао „Влајковачке дане шаха“.
Ова манифестација је посвећена сећању на преминуле шахисте и шахисткиње из тог села, али и развоју нових генерација љубитеља древне игре у том месту и околини.
Фестивал је отворен дечијим такмичењем у убрзаном шаху. Након девет кола, по Швајцарском систему паровања, прво место је освојио Виктор Воина, кога су пратили Лука Ђукић и Душан Видаковић са по пола поена мање. Уследио је позивни турнир у брзопотезном шаху, који је био и „Меморијал влајковачког шаха“. Доминантан је био Себастиан Котрла, који је освојио десет од могућих 11 поена. Њега је пратио ФИДЕ мајстор Милорад Капелан са поеном мање, а трећи је био Лука Ђукић.
Недељни програм је отворен предавањем о једном од најчувенијих шахиста свих времена велемајстору Роберту, Бобију, Фишеру, након чега су се најмлађи дружили решавајући шаховске проблеме. Уследио је занимљив екипни брзопотезни турнир. Тим су сачињавала по три играча. Одиграно је седам кола, по Бергеровом систему паровања. Прво место је освојила прва екипа ШК „Бора Костић“ из Вршца, друго прва екипа домаћина, а треће Униреа из Ритишева.
Фестивал је завршен још једним брзопотезним турниром. Играно је девет кола, и тада се на највиши степеник попео Себастиан Котрла, потврдивши да је најбољи цугераш у околини. Био је врло убедљив, јер је другопласирани Урош Бранковић имао поен и по мање од њега. Треће место је освојио Славољуб Грујић, јер је имао нешто боље додатне критеријуме од четвртопласираног Милана Ћурувије.