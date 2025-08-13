ХУМАНИТАРНИ ШАХОВСКИ ТУРНИР „МЕМОРИЈАЛ СРБА МАРКОВИЋ“: Квартет на челу, Кубанцу тријунф
Последњи у турнир у серијалу „Gens una sumus“, под називом „Меморијал Срба Марковић“, је одигран у суботу, 9. августа, у просторијама Новосадског шаховског клуба.
Ради се о серијалу хуманитарних турнира у убрзаном и брзопотезном шаху, чији је циљ да покаже да особе са инвалидитетом могу равноправно да се такмиче са особама без инвалидитета, и тиме истакну инклузивну црту древне игре. Као и претходне године, организатор овог серијала је било удружење „За право на квалитетан живот“ из Петроварадина. Серијал је подржало Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Сектор за заштиту особа са инвалидитетом.
На завршном турниру, који је био посвећен познатом новосадском шахисти-аматеру, је учествовало 42 такмичара из Србије, Сирије и Кубе, од тога један интермајстор и пет ФИДЕ мајстора. Играло се шест кола, по Швајцарском систему паровања, и по убрзаном темпу игре. Главни судија је био Синиша Ремецки, а директор такмичења Младен Савић. Организатори су обезбедили освежење и пригодне поклоне за све учеснике.
Након веома неизвесног финиша, прво место, са по пет поена, је поделило чак четири такмичара! Ипак, најбоље додатне критеријуме је имао ФИДЕ мајстор са Кубе Рамон Хернандез Фернандез, који је имао четири победе и два ремија, и то против колега са истом титулом испред имена Ратком Булајићем и Ненадом Димитријевићем. Булајић је био други, такође без пораза, као и трећепласирани међународни мајстор Анђелко Драгојловић, кога је пораз у последњем колу од Ратка Булајића спречио да освоји турнир са фишеровским резултатом. Најбоље пласирана шахисткиња је била млада Нина Јочић, која је освојила 3,5 поена и заузела 14. позицију.
С. Костић