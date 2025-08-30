СВЕЧАНИ ПРИЈЕМ ЗА ЂАКЕ ПРВАКЕ 4.032 нових ученика у 39 новосадских основних школа АТМОСФЕРА БИЛА ИЗУЗЕТНА
У свих 39 основних школа у Новом Саду јуче је организован свечани пријем за 4.032 ђака првака, који 1. септембра полазе у школу.
Будуће прваке, њихове родитеље и учитеље поздравили су представници школе и локалне самоуправе, пожелевши им пуно успеха у учењу, нова пријатељства и лепо детињство испуњено знањем. У свим школама свечаност је протекла у радосној атмосфери, уз песму, рецитације и пригодан програм старијих ученика.
Атмосфера је била изузетна. Деца су била раздрагана, а родитељи поносни што им деца полазе у школу.
Наша редакција доноси фотографије са свечаних пријема за ђаке прваке из 11 новосадских и приградских школа.
У Основној школи „Јован Јовановић Змај“ у Сремској Каменици у први разред је кренуло 138 ученика. У ОШ „Светозар Марковић Тоза“ уписан је 221 првак, а у ОШ „Мирослав Антић“ у Футогу 111. У ОШ „Васа Стајић“ школовање је започело 145 ђака, у ОШ „Вук Караџић“ 67, док је у ОШ „Вељко Петровић“ у Бегечу уписано 40 ученика првог разреда. ОШ „Михајло Пупин“ ове године има 96 првака, ОШ „Прва војвођанска бригада“ 185, ОШ „Милош Црњански“ 190, а ОШ „Јожеф Атила“ 202 ученика. У ОШ „Никола Тесла“, креће 225 првака.
Сви ђаци прваци добили су бесплатне уџбенике. Град Нови Сад је издвојио 47.125.068 динара. Уговори о бесплатним уџбеницима уручени су 27. Августа директорима основних школа, у Скупштини гада, у присуству чланице Градског већа за образовање Милице Вучићевић.