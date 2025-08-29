ОГЛАШЕНА ПРОДАЈА СТАРОГ ГВОЖЂА Демонтиране капије са бродске преводнице у Клеку
29.08.2025. 13:13 13:15
Јавно водопривредно предузеће „Воде Војводине“ из Новог Сада објавило је јавни оглас за продају отпада односно старог гвожђа путем прикупљања писаних понуда.
ЈВП „Воде Војводине“ продаје отпад – старо гвожђе од демонтираних капија са бродске преводнице у Клеку.
Око десет тона отпада налази се на каналу Пловни Бегеј, у оквиру хидрочвора Клек, на територији града Зрењанина.
Минимална почетна цена откупа је 18 динара по килограму.
Рок за подношење понуда је 12. септембар, док је отварање приспелих понуда заказано за 19. септембар.
Депозит за учешће у овом поступку је 36.000 динара.