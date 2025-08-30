У ТИТЕЛУ ПОСТАВЉЕН СПОМЕНИК МИЛЕВИ МАРИЋ Дочекали бисту славне суграђанке
ТИТЕЛ: Биста Милеве Марић, наше научнице која је рођена у Тителу пре 150 година, откривена је у парку испред Дома културе.
Осам година прошло је од иницијативе УГ „Свим срцем за Тител”, биста је израђена још пре неколико година, да би коначно била постављена након савладавања разних административних препрека.
Председник тог удружења грађана Дејан Гајић, сада директор Народне библиотеке „Стојан Трумић” остао је упоран у настојању да та идеја заживи, до чега је управо и дошло у склопу програма Великогоспојинских дана, у години када НБ „Стојан Трумић” обележава 80 година рада.
Бисту су 27. августа заједнички открили аутор др Владимир Јокановић и председник општине Тител мр Драган Божић. Постављена је тако да је лицем окренута према родној кући у Главној улици недалеко од парка. У Тителу сада постоји улица са именом Милеве Марић, Средња техничка школа и биста у парку.
Занимљив је аутор бисте, др Владимир Јокановић хирург- специјалиста максилофацијалне хирургије, па за њега говоре да је најпознатији хирург међу вајарима и вајар међу хирурзима. До сада је урадио бисте Исидоре Секулић, у Шајкашу, и академика Душана Каназира у суседном Мошорину.
С. Диклић