ПАРКИНГ КОД ГЛАВНОГ УЛАЗА НА ШТРАНД ИМА И ХУМАНИТАРНИ КАРАКТЕР Уплатом СМС поруке помажете деци оболелој од рака
На паркиралишту код главног улаза на Штранд и даље је могуће уплатити хуманитарни СМС садржај, потребно је укуцати 1, и послати на број телефона 1150, за Национално удружење родитеља деце оболеле од рака (НУРДОР).
Школска година куца на вратима, а летња купалишна сезона трајаће до 30. септембра, но временске прилике биће до краја сезоне пријемчиве, можда не толико за купање колико за породично уживање или омладинско окупљање крај Дунава. То може бити повод да се упутите до најуређеније градске плаже, те уместо цене паркинг карте од 35 динара, без обзира на време задржавања на повременом паркиралишту код главног улаза на Штранд, будете и хумани и пошаљете поруку, те на тај начин донирате 100 динара, намењених за унапређење квалитета лечења и живота деце оболеле од малигних болести. Сва уплаћена средства директно се усмеравају на текући рачун НУРДОР-а.
– У сарадњи са Националним удружењем родитеља деце оболеле од рака, 2023. године смо промовисали „Хумани паркинг” и за ове три године се показало да су наши грађани и те како благонаклони. Нама је била жеља да подстакнемо људе да помогну лечење и свакодневни живот онима којима је то најпотребније, а то су деца – поручили су из ЈКП „Паркинг сервис”.
У жељи да сазнамо колико су Новосађани, али и гости који су долазили да се расхладе на новосадску уређену градску плажу, ове године били великодушни, питали смо председницу НУРДОР-а Јоланд Корору да ли има неку евиденцију о томе колико је ове године легло уплата.
– Нажалост, немамо, јер као удружење имамо само тај један хуманитарни број, 1150, на који сви грађани Србије уплате СМС. Њихов број се углавном повећа око 15. фебруара, када је Светски дан деце оболеле од рака, као и у септембру, с обзиром на то да је Златни септембар, месец борбе против рака. Тада се углавном више прича о овој теми, те се и грађани више укључе да помогну – каже Корора.
„Хумани паркинг” траје само док траје купалишна сезона на Штранду, но то није обесхрабрујуће јер има још довољно времена да се хуманим паркингом помогне деци која се боре са опаком болешћу, до победе.
И. Бакмаз