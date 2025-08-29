Распоред сахрана за суботу, 30. август
29.08.2025. 15:30 15:34
У Новом Саду, Петроварадину, Новим Лединцима и Бегечу у суботу, 30. августа, биће сахрањени:
Нови Сад, Градско гробље:
Мирјана Тадије Чикош (-урна-) (1951.) 09.45
Бранислав Мирка Бркљач (-урна-) (1958.) 09.45
Зоран Борислава Типшин (-урна-) (1955.) 10.30
Богосав Гојка Лажетић (-урна-) (1939.) 11.15
Анка Николе Ивковић (1946.) 12.00
Борислав Ђорђа Кобиљски (1966.) 12.45
Радмила Бранка Кртенић (1937.) 13.30
Нови Сад, Алмашко гробље:
Мирјана Милорада Малочић (-урна-) (1947.) 11.00
Бегеч:
Фрања Фрање Балог (1952.) 11.00
Петроварадин, Ново гробље:
Милена Светозара Џевер (1956.) 11.00
Драган Ђура Љубојевић (1958.) 15.00
Нови Лединци:
Славољуб Николе Војновић (1939.) 13.00