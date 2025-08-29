clear sky
Распоред сахрана за суботу, 30. август

29.08.2025. 15:30
Фото: pixabay.com

У Новом Саду, Петроварадину, Новим Лединцима и Бегечу у суботу, 30. августа, биће сахрањени:

Нови Сад, Градско гробље:

Мирјана Тадије Чикош (-урна-) (1951.)  09.45

Бранислав Мирка Бркљач  (-урна-)  (1958.)  09.45

Зоран Борислава Типшин  (-урна-)  (1955.)  10.30

Богосав Гојка Лажетић  (-урна-)  (1939.)  11.15

Анка Николе Ивковић  (1946.)  12.00

Борислав Ђорђа Кобиљски  (1966.)  12.45

Радмила Бранка Кртенић  (1937.)  13.30

Нови Сад, Алмашко гробље:

Мирјана Милорада Малочић  (-урна-) (1947.)  11.00

Бегеч:

Фрања Фрање Балог (1952.)  11.00

Петроварадин, Ново гробље:

Милена Светозара Џевер  (1956.)  11.00

Драган Ђура Љубојевић  (1958.) 15.00

Нови Лединци:

Славољуб Николе Војновић  (1939.) 13.00

Нови Сад
