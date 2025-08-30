ТРАДИЦИОНАЛНИ ПАНЧЕВО ОПЕН 2025: Велемајстор Михаил Бријакин доминирао
Отворени турнир „Панчево опен 2025“, чији је циљ развој младих шахиста и шахисткиња и који је постао добро познат шаховској јавности, одржан је од 16. до 22. августа.
Организован је од стране локалних клубова „Аљехин“ и „ПАШК“. Реализацију су подржали Град Панчево, Шаховски савез Србије и Шаховски савез Војводине.
За таблом се нашло 48 такмичара из шест држава, од тога један велемајстор, три интермајстора, женски међународни мајстор, и три ФИДЕ мајстора. Главни судија је била ФИДЕ арбитар Ксенија Томин. Играло се девет кола, по Швајцарском систему паровања, и класичном темпу игре.
Прво место, са целим поеном испред другопласираног, освојио је руски велемајстор Михаил Бријакин, који игра под заставом Србије. Он је освојио осам поена, и ремизирао је само две партије. Показао се као најквалитетнији играч на турниру, и већ коло пре краја обезбедио освајање прве награде у износу од 60.000 динара. Иза њега се нашао ФИДЕ мајстор из Босне и Херцеговине Амир Хаџовић, који је једини пораз доживео баш од Бријакина. Он је кући понео награду од 40.000 динара. Интермајстор Јован Радловачки је имао најбоље додатне критеријуме у групи од трећег до петог места, па је освојио награду за треће место.
Награђени су још и млади Али Зукванов из Азербејџана, као и петопласирани Драгомир Сокић. Најбоље пласирана шахисткиња је била женски интермајстор Јована Срдановић, која ће ускоро бранити боје наше земље на предстојећем Европском првенству.