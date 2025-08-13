МЕЂУНАРОДНИ ШАХОВСКИ ТУРНИР У ПОЉСКОЈ: Дражић и Љепић нас обрадовали
Новосадски шахисти велемајстор Синиша Дражић и ФИДЕ мајстор Андреј Љепић су постигли запажене резултате на отвореном мајсторском турниру у пољском граду Устрону, на самом југу земље.
Конкуренција је била веома јака, па је тиме и успех наших представника већи. На мастерс турниру је учествовало 47 играча из 11 земаља, а од тога такмичило се и по пет велемајстора и међународних мајстора, женски интермајстор, као и шест ФИДЕ мајстора. Љепић је био шести, а Дражић 12 носилац пре почетка турнира. Ову шаховску манифестацију је организовао међународни арбитар Михал Пазџиора, што је дало услова Главни судија је био међународни арбитар Михал Веџсик.
Искусни новосадски велемајстор је за „Дневник“ изјавио да је задовољан игром и огранизацијом:
- Турнир је протекао у мирној, пријатељској атмосфери. Организатор се потрудио да нам буде што пријатније. У таквим околностима, и нама је лакше да играмо добро и надахнуто. Овде сам већ четврту годину за редом. Сваки пут доведу и тренутног или бившег првака света, као специјалног госта. Прошле године је то био Ананд, а ове Гукеш. – истакао је Дражић, па се окренуо значају за младе шахисте. – То је велико искуство за младе шахисте. Одличан турнир и за дизање форме.
Играло се по Швајцарском систему пароња, у девет кола. Трајао је од 2. до 8. августа. Услови за игру су били на високом нивоу, а партије су преношене уживо на најпознатијим шаховским платформама.
Искусни велемајстор из Српске Атине је започео турнир победом против ривала из Пољске, Давида Футима. Жреб га је суочио са првим носиоцем такмичења, велемајстором Платоном Галперином из Шведске, већ у другом колу. У дербију два велемајстора није виђен победник. На победничку стазу се Дражић вратио у трећем колу, поразивши домаћег шахисту Војчеха Масланка. Затим су интермајстор са Исланда Дагур Рагнарсон и Дражић ремизирали. Пето коло је нашем представнику донело и трећу победу, овога пута против Кирила Ниженцева из Пољске. Уследила су три ремија, и то против јаких противника, велемајстора из Литваније Едувардаса Розенталиса, затим у новосадском дербију против Љепића, и ФИДЕ мајстора Игора Мусијала, који игра под заставом земље домаћина. Ти резултати су Дражићу отворили пут да победом у последњем колу, против још једног домаћег шахисте, Рафала Тимракиевича дође до сјајног трећег места. Овај успех посебно треба похвалити, јер је велемајстор Дражић на почетној листи био 12. носилац.
Млади ФМ Андреј Љепић је, такође, играо веома добро, нарочито на старту такмичења. У првом колу је Љепић славио у дербију талентованих шахиста, против пољског шахисте Давида Добосијевича. Дуел против ФИДЕ мајстора Марека Пниачека је нашем представнику донео и други поен. Уследио је тежак дуел против велемајстора Розенталиса, у којем је Љепић успео да ремизира. Исти резултат је био и у наредном колу, против Кирила Ниженцева. Када је наш млади шахиста победио домаће играче у шестом и седмом колу чинило се да ће се борити за сам врх. Редом су пали Миколај Новак и Даниел Трибус. Међутим, уследила је серија дуела против велемајстора. Прво, већ поменути, реми у партији против Дражића. Затим и два пораза. Први пораз је био од велемајстора Павела Чарнота, који је био други носилац турнира. Вољом жреба, Љепић је у деветом колу добио најтежег могућег противника, првог носиоца, Галперина. На крају је наш ФИДЕ мајстор завршио на одличном петом месту, а био је шести носилац!
Победник турнира је био Литванац Розенталис, који је имао нешто боље додатне критеријуме од домаћег велемајстора Чарнота. Обојица су освојила до седам поена. Пола мање је имао наш велемајстор, а четврти са шест Галперин. Љепић је предводио групу од осам играча са 5,5 поена.
С. Костић