(ФОТО) СНЕГ ПАРАЛИСАО ОВЕ ДЕЛОВЕ СРБИЈЕ Без струје, без пута, без сигнала!
Електродистрибуција Србије саопштила је данас да, након јучерашњег невремена праћеног обимним снегом највише проблема са струјом има у брдско-планинским подручјима Златиборског, Моравичког и Рашког управног округа.
"Екипе ЕДС-а се на терену суочавају са веома тешким условима, пре свега непроходним путевима и високим наносима снега, што отежава приступ местима кварова, који су пре свега последица падова стабала и грања дрвећа на далеководе због влажног и тешког снега", рекли су у ЕДС за Тањуг.
Додали су да су екипе ЕДС-а у сталном контакту са локалним самоуправама око рашчишћавања приступних путева", наводи се у саопштењу.
Истичу и да је, захваљујући ангажовању свих расположивих екипа ЕДС, број кварова и број корисника који су без електричне енергије значајно смањен, а да се ситуација на терену мења из сата у сат.
Председник општине Медвеђа Драган Кулић рекао је за Танјуг да је у овој општини и даље на снази ванредна ситуација и да у планинским селима и даље нема струје.
Додао је да су током дана насеља и села у нижим пределима добили струју.
"У планининским селима и даље нема снабдевања електричном енергијом. Екипе су на терену и раде на успостављану електромреже. Очекује се да наредних дана села добију струју, јер има пуно штете због падавина на нисконапонској електро мрежи. За уклањање кварова за најудаљенија планинска села биће потребно до две недеље. Општина је обезбедила агрегате који ће им бити достављени", рекао је Кулић.
Додао је да се расчишћавају и путни правци, јер је снег нападао од 40 до 50 центиметара у планинским пределима.
"Чисте се путеви, дрвеће је попадало и прави велики проблем. Екипе за одржавање путева су на терену", рекао је он.
Навео је и да је Рехабилитациони центар "Гејзер" у Сијаринској Бањи добио и струју и воду у току дана и да је водоснабдевање нормализовано на територији ове општине.
И на подручју Црне Траве нешто боља ситуација. Проходан је регионални пут Власотинце - Црна Трава, али само за путничка возила и уз крајњи опрез, преносе медији.
Савет је да се пут Црне Траве не креће без крајње нужде јер су сви локални путеви непроходни. Црној Трави је неопходна помоћ у људству и моторне тестере да би се путеви оспсобили.
И у другим општима Јабланичког округа у брдско-планинским селима има проблема са струјом јер су електрични водови искидани. Екипе Електродистрибуције су на терену. Штета је огромна.
Како пишу медији, невреме које је погодило планинска села у околини Прокупља, посебно Гребац, Вукању, Бели Камен, као и подручја ка Јастрепцу, Видојевици и Ргајским планинама код Крушевице, изазвало је озбиљне проблеме због обилног влажног снега који је обарао дрвеће и електричне стубове.
Последица су закрчени путеви и прекиди у снабдевању електричном енергијом.
Током јучерашњег дана екипе предузећа "Траце", задуженог за одржавање држаних путева, радиле су на рашчишћавању и пробијању путева, а ангажоване су биле и до касно у ноћ.
На терену су и екипе Електродистрибуције, које покушавају да санирају кварове и успоставе нормално снабдевање електричном енергијом. Ипак, због неприступачног терена и нових падавина, очекује се да ће санација потрајати.
Ситуација се и даље прати, а надлежне службе апелују на грађане из ових крајева да буду опрезни и да без преке потребе не крећу на пут.