(ВИДЕО) КАД УМЕТНОСТ ИЗАЂЕ ИЗ БОЛА Кинески уметник прави запањујуће портрете уз помоћ чекића
У свету уметности ретко наилазимо на технику која на први поглед делује као занат, а касније као нешто што је ближе магији.
Шаошанг Сјао Ге, кинески уметник, преживео је стравичан пожар у коме је задобио велике опекотине и које су оставиле трајан печат на његовом телу, постао је познат по свом потпуно јединственом приступу: узима туп чекић и тврду челичну иглу, док испод његове руке обојено стакло нестане у хиљадама ситних "убода" - резултат је запањујући портрет, по правилу фотографски прецизан, испуњен емоцијом и снагом.
Техника коју користи име је неформално „стакло-тачкање” (glass-point painting): док неко слика четком или црева, он дословно куцка по слоју стакла, наносећи безброј удараца, сваки ударац као тачка која у ансамблу креира лик. Овај радни процес захтева апсолутну посвећеност - од фиксације обележја до ритма и темпа удараца - а готов производ делује као да је оживљен у стаклу, као изашао из неког другог света.
Но још важније: Сјао Ге није само уметник, већ и сведок сопственог препорода. Након што је претрпео опекотине, одлучио је да не буде само жртва, већ да створи нешто што ће говорити о преласку, о снази, о лепоти која се рађа из патње. Сваки портрет који излази из његове радионице носи у себи ту причу, не само о човеку на слици, већ о ономе који га ствара.
Када гледате видео-снимак његовог рада чујете чекић како удара стакло, видите прегршт белих тачкица и на крају лице које делује као да ће да проговори - онда постаје јасно да није реч само о техници, већ о трансформацији. У свету кад визуелно бљешти брзином и тренутком, Сјао Ге нас позива да станемо, погледамо тачку по тачку и видимо човека, причу, преживљавање.