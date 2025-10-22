ИЗГУБИО ОКО, ПА УГРАДИО МИЛИОНЕ Власник златарске радње претворио трагедију у уметност УМЕСТО ПРОТЕЗЕ НОСИ – ДИЈАМАНТ
Након што је изгубио вид на десном оку због тешке болести, власник златарске радње из Алабаме Слатер Џоунс (23) одлучио се за несвакидашњи потез.
Своју тегобу је претвори у уметничко дело – уградивши прави дијамант у вештачко око!
„Ново светло у животу”
Џоунс, млади предузетник и дизајнер накита, сада носи оно што се сматра „најскупљим вештачким оком на свету”, преноси Oddity Central.
У срцу ове јединствене протезе налази се дијамант од два карата (наводно вредан два милиона долара), који блиставо рефлектује светлост и одмах привлачи пажњу.
„Изгубио сам око, али ми је то донело ново светло у живот”, изјавио је Џоунс, наглашавајући да његова протеза није само медицинско помагало, већ и уметнички израз личног идентитета.
„Дијамант је учинио да моје око постане много више од обичне протезе – постало је уметничко дело”, додао је.
@gastt_fashion Artificial Eye Fitted with a Diamond by John Imm Prosthetics for Slater Jones. The custom piece featured is a 2 carat natural diamond. Image via @artificialeyesbyjohnimm on IG. Videos via @_jonesjewelryco_ on IG. #fashion #jewellery #jewelry #prosthetic ♬ To Find Connection - estle
Привлачи огромну пажњу
За уникатну протезу је заслужан Џон Лим, који иза себе има преко 10.000 израђених протеза за пацијенте. Ипак, како каже, ниједна од њих није била овако вредна када је реч о материјалима.
„У питању је најскупље вештачко око које сам икада направио”, рекао је Лим.
Откако је први пут приказао своје дијамантско око на друштвеним мрежама, пре неколико месеци, Џоунс привлачи огромну пажњу.
Ризик од пљачке?
Док му једни честитају на креативности и храбрости, други се питају колико је безбедно носити драгоцени камен у сопственом лицу.
„Зар не треба да будеш опрезан сваки пут кад изађеш напоље?“, упитао је један корисник, изражавајући бојазан да би Џоунс могао постати мета пљачкаша.